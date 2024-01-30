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Haberler Fotohaber KYK YURT TİME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı
Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 09:54

KYK YURT TİME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time projesi başvuruları 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiren adaylar KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Söz konusu proje kapsamında kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi farklı çalışma alanlarında görev alınabiliyor. Peki, GSB 2023-2024 KYK Yurt Time sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT TİME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı

KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time projesi için başvuru süreci 26 Ocak'ta sona erdi. Başvurular akademik başarı kriteri dikkate alınarak değerlendirilecek. Ardından sonuçlar adayların erişimine açılacak. Proje kapsamında öğrenciler kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında çalışabiliyor. Peki, GSB 2023-2024 KYK Yurt Time sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

KYK YURT TİME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı

KYK YURT TİME BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time Spor Projesi başvuruları, 22 Ocak Pazartesi günü başladı ve 26 Ocak Cuma günü sona erdi.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

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KYK YURT TİME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı

KYK YURT TİME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK Yurt Time başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilişkin duyurular, GSB resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

Başvuru sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak.

Adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişebilecek.

YURT-TİME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT TİME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı

KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?

KYK yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar.

Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.

Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

KYK YURT TİME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı
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