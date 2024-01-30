Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
09:54
KYK YURT TİME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time projesi başvuruları 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiren adaylar KYK Yurt Time başvuru sonucu sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Söz konusu proje kapsamında kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi farklı çalışma alanlarında görev alınabiliyor. Peki, GSB 2023-2024 KYK Yurt Time sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?