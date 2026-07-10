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Haberler Fotohaber LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 08:32

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?

LGS EBA şifresi alma işlemi, sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenlemeyle adaylar, sınav sonuçlarına erişim sağlamak için EBA giriş bilgilerini kullanabilecek. Peki, EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar hangi ekrandan sorgulanır? İşte sonuç öğrenme sürecine ilişkin tüm detaylar.

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LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre adaylar, Liselere Geçiş Sistemi Sınav sonuçlarını MEB Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama sürecinde kullanılacak yöntemlerden biri olan EBA girişi nedeniyle LGS EBA şifresi alma işlemleri de öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?

2026 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.
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LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA şifresi nasıl alınır? sorusu, LGS sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. EBA hesabı bulunmayan öğrenciler, geçici EBA şifresi oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilir.

EBA şifresi almak için öğrenciler;

Velisinin e-Devlet hesabı üzerinden geçici şifre oluşturabilir,
Okul yönetimi veya öğretmenlerinden destek alabilir,
Aldıkları geçici şifreyle EBA sistemine giriş yaparak yeni şifre belirleyebilir.

İlk giriş işleminin ardından öğrencilerin hesap bilgilerini güncellemesi ve iletişim bilgilerini tanımlaması gerekiyor.

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?

LGS SONUÇLARI EBA ÜZERİNDEN Mİ AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının erişiminde EBA giriş seçeneği kullanılabilecek. Öğrenciler, MEB Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden EBA bilgileriyle giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

Sonuçların açıklanacağı tarihte yoğunluk yaşanmaması için öğrencilerin EBA şifre işlemlerini önceden tamamlamaları öneriliyor.

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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