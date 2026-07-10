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LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 08:32
LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sınav sonuçları nereden sorgulanır?
LGS EBA şifresi alma işlemi, sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenlemeyle adaylar, sınav sonuçlarına erişim sağlamak için EBA giriş bilgilerini kullanabilecek. Peki, EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar hangi ekrandan sorgulanır? İşte sonuç öğrenme sürecine ilişkin tüm detaylar.