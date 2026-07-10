LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre adaylar, Liselere Geçiş Sistemi Sınav sonuçlarını MEB Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama sürecinde kullanılacak yöntemlerden biri olan EBA girişi nedeniyle LGS EBA şifresi alma işlemleri de öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.