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Haberler Fotohaber LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:48

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

LGS EBA şifresi alma işlemi, sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenlemeyle adaylar, sınav sonuçlarına erişim sağlamak için EBA giriş bilgilerini kullanabilecek. Peki, EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar hangi ekrandan sorgulanır? İşte sonuç öğrenme sürecine ilişkin tüm detaylar.

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LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre adaylar, Liselere Geçiş Sistemi Sınav sonuçlarını MEB Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama sürecinde kullanılacak yöntemlerden biri olan EBA girişi nedeniyle LGS EBA şifresi alma işlemleri de öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

LGS SONUÇLARI SORGULAMA

Öğrenciler, açıklanan LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden ulaşabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve istenen bilgileri girerek sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve başarı durumlarını görüntüleyebiliyor.

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LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA şifresi nasıl alınır? sorusu, LGS sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. EBA hesabı bulunmayan öğrenciler, geçici EBA şifresi oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilir.

EBA şifresi almak için öğrenciler;

Velisinin e-Devlet hesabı üzerinden geçici şifre oluşturabilir,
Okul yönetimi veya öğretmenlerinden destek alabilir,
Aldıkları geçici şifreyle EBA sistemine giriş yaparak yeni şifre belirleyebilir.

İlk giriş işleminin ardından öğrencilerin hesap bilgilerini güncellemesi ve iletişim bilgilerini tanımlaması gerekiyor.

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

LGS SONUÇLARI EBA ÜZERİNDEN Mİ AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının erişiminde EBA giriş seçeneği kullanılabilecek. Öğrenciler, MEB Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden EBA bilgileriyle giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

Sonuçların açıklanacağı tarihte yoğunluk yaşanmaması için öğrencilerin EBA şifre işlemlerini önceden tamamlamaları öneriliyor.

LGS EBA ŞİFRESİ ALMA 2026: EBA şifresi nasıl alınır, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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