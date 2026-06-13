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LGS kaç puanla hangi liseye girilir? MEB kılavuzu ile LGS taban puanları açıkladı!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:32
LGS kaç puanla hangi liseye girilir? MEB kılavuzu ile LGS taban puanları açıkladı!
Bugünkü 2026 LGS merkezi sınav maratonu ile milyonlarca öğrenci ve veli için tercih heyecanı şimdiden başladı. Sınavdan çıktıklarında elde edecekleri tahmini puanlarla hangi okullara yerleşebileceklerini merak eden adaylar için MEB tarafından açıklanan lise taban puanları ve yüzdelik dilimler listesi ön plana çıktı. Peki; LGS kaç puanla hangi liseye girilir, 2025 yılında hangi okul kaç puanla alım yaptı? İşte detaylar…