LGS kaç puanla hangi liseye girilir? MEB kılavuzu ile LGS taban puanları açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz ile lise taban puanları bilgisi, LGS adayları için ön plana çıktı. Temmuz-Ağustos aylarında yapılması planlan tercih sürecinde adaylar; Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri başta olmak üzere birçok farklı okul için puan sorgulamasını merakla araştırmaya başladı.