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LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları
Giriş Tarihi: 10.07.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 07:09
LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları
LGS tercih süreci için hazırlıklar başladı. 2026 Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından yapılacak lise tercihleri için araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlar sonrasında adaylar, puanlarına ve yüzdelik dilimlerine göre okul tercihinde bulunacak. Peki, 2026 LGS ile hangi lise kaç puanla öğrenci alacak? İşte 2026 LGS taban puanları, başarı sıralamaları.