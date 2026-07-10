LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin taban puanlarını araştırmaya başlayacak. Tercih döneminde yalnızca puan bilgisi değil, okulların geçmiş yıllara ait yüzdelik dilimleri ve kontenjanları da dikkate alınacak. İşte 2026 LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimler...