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Haberler Fotohaber LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları
Giriş Tarihi: 10.07.2026 07:01 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 07:09

LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

LGS tercih süreci için hazırlıklar başladı. 2026 Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından yapılacak lise tercihleri için araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlar sonrasında adaylar, puanlarına ve yüzdelik dilimlerine göre okul tercihinde bulunacak. Peki, 2026 LGS ile hangi lise kaç puanla öğrenci alacak? İşte 2026 LGS taban puanları, başarı sıralamaları.

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LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin taban puanlarını araştırmaya başlayacak. Tercih döneminde yalnızca puan bilgisi değil, okulların geçmiş yıllara ait yüzdelik dilimleri ve kontenjanları da dikkate alınacak. İşte 2026 LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimler...

LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.
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LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.
LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

LGS TERCİH EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

13-24 Temmuz tarihleri aralığında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.LGS tercih robotu 13 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAARİF AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

ROTA MAARİF EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

  • Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
  • Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
  • Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
  • Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
  • Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
  • Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799
  • Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483
LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

  • Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096
  • Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319
  • Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425
LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

  • Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643
  • Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862
  • Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567
  • Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166
  • Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429
  • Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297
LGS LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2026: İstanbul, Ankara, İzmir... Fen, Anadolu Liseleri LGS taban puanları
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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