LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir? 2026 tercih süreci öncesi bilinmesi gerekenler

LGS tercih sürecinde öğrenciler, yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme olmak üzere iki farklı ekran üzerinden işlem yapıyor. LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı, öğrencinin sınav puanıyla mı yoksa kayıt alanına göre mi okula yerleşeceğini belirliyor. Tercih sürecinde bu iki yerleştirme türünün karıştırılmaması, adayların doğru okul listesini oluşturması açısından önem taşıyor.