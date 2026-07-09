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LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir? 2026 tercih süreci öncesi bilinmesi gerekenler
Giriş Tarihi: 09.07.2026 15:38
LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir? 2026 tercih süreci öncesi bilinmesi gerekenler
LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı, lise tercih dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler için önemli başlıklar arasında yer alıyor. Adayların karşısına bu süreçte yerel yerleştirme ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul tercih ekranları çıkıyor. Bu nedenle hangi ekranın ne anlama geldiği, sınav puanının hangi sistemde kullanıldığı ve okul seçiminde hangi kriterlerin geçerli olduğu önem taşıyor. Peki, LGS'de merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir?