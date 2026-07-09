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Giriş Tarihi: 09.07.2026 15:38

LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir? 2026 tercih süreci öncesi bilinmesi gerekenler

LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı, lise tercih dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler için önemli başlıklar arasında yer alıyor. Adayların karşısına bu süreçte yerel yerleştirme ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul tercih ekranları çıkıyor. Bu nedenle hangi ekranın ne anlama geldiği, sınav puanının hangi sistemde kullanıldığı ve okul seçiminde hangi kriterlerin geçerli olduğu önem taşıyor. Peki, LGS'de merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir?

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LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir? 2026 tercih süreci öncesi bilinmesi gerekenler

LGS tercih sürecinde öğrenciler, yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme olmak üzere iki farklı ekran üzerinden işlem yapıyor. LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı, öğrencinin sınav puanıyla mı yoksa kayıt alanına göre mi okula yerleşeceğini belirliyor. Tercih sürecinde bu iki yerleştirme türünün karıştırılmaması, adayların doğru okul listesini oluşturması açısından önem taşıyor.

LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir? 2026 tercih süreci öncesi bilinmesi gerekenler

LGS' DE KAÇ OKUL TERCİH EDİLİR?

LGS tercih sürecinde öğrenciler yerel yerleştirme ekranından en fazla 5 okul, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından ise en fazla 10 okul tercih edebilir.

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LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir? 2026 tercih süreci öncesi bilinmesi gerekenler

MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına göre yapılır. Öğrenciler, merkezi sınav puanı üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak tercih ettikleri okullara yerleştirilir.

Sınavla öğrenci alan okullarda puan eşitliği olması halinde sırasıyla okul başarı puanı, 8, 7 ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, 8'inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve öğrencinin yaşının küçük olması kriterleri değerlendirilir.

LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir? 2026 tercih süreci öncesi bilinmesi gerekenler

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme, öğrencinin ikamet adresine göre belirlenen ortaöğretim kayıt alanındaki okullar üzerinden yapılır. Bu yerleştirme türünde okulun türü, kontenjanı ve konumu dikkate alınırken; öğrencilerin yerleştirme sırası ikamet adresi, okul başarı puanı ve 8'inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığına göre belirlenir.

Yerleştirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılır. Yerel yerleştirme sonucunda bir okula yerleşen öğrencilerin pansiyonlu okul tercihleri ise dikkate alınmaz.

LGS merkezi ve yerel yerleştirme farkı nedir? 2026 tercih süreci öncesi bilinmesi gerekenler

MERKEZİ VE YEREL YERLEŞTİRMEDE HANGİ OKULLAR TERCİH EDİLİR?

LGS tercih sürecinde öğrencilerin yazabileceği okullar, yerleştirme türüne göre değişir. Merkezi yerleştirmede sınav puanı ile öğrenci alan okullar tercih edilirken, yerel yerleştirmede öğrencinin adresine göre belirlenen kayıt alanındaki okullar listelenir.

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE TERCİH EDİLEBİLECEK OKULLAR:

  • Fen liseleri,
  • Sosyal bilimler liseleri,
  • Sınavla öğrenci alan Anadolu liseleri,
  • Sınavla öğrenci alan Anadolu imam hatip liseleri,
  • Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ilgili programları,
  • Proje okulları kapsamında sınavla öğrenci alan liseler

YEREL YERLEŞTİRMEDE TERCİH EDİLEBİLECEK OKULLAR:

  • Anadolu liseleri,
  • Mesleki ve teknik Anadolu liseleri,
  • Anadolu imam hatip liseleri.
  • Yerel yerleştirmede öğrencinin karşısına kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve diğer kayıt alanlarındaki okullar

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