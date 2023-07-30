LGS NAKİL SONUÇLARI 2023 sorgulama MEB e-Okul üzerinden başladı! LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS nakil sonuçları açıklandı mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Lise tercih sonuçları ardından başlayan LGS 1. nakil başvuruları, 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrenciler ve velileri, ''LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. LGS 1. nakil sonuçları açıklandı duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklamaları yakın takibe alınmış durumda. Peki, MEB ile Lise 2023 LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar…