LGS örnek soruları ve çözümleri 2024: MEB Kasım ayı sayısal ve sözel LGS örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!

Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 14:55

LGS örnek soruları ve çözümleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. MEB, öğrencilerin sınava hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla her ay düzenli olarak LGS örnek soru ve çözüm videolarını web sitesi üzerinden paylaşıyor. Toplam 45 sorunun yer aldığı örnek soru kitapçıkları 2024 Haziran ayında düzenlenecek olan LGS öncesi öğrencilere kılavuz oluyor. Peki; Sayısal ve Sözel LGS örnek sorular kitapçığı ve çözümlü videoları nasıl görüntülenir? İşte MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları görüntüleme ekranı...