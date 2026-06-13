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LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 14:24
LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!
Bugün gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sayısal derslerden oluşan ikinci oturumu 11:30 ve 12.50 saatlerinde tamamlandı. Böylece adaylar tarafından Matematik ve Fen Bilimleri sorularından oluşan 2026 LGS Sayısal Bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı mercek altına alındı. Peki, LGS Sayısal Bölüm soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…