LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavı bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Sözel sorulardan oluşan birinci oturumun ardından başlayan, Matematik ve Fen Bilimleri dersi sorularını kapsayan LGS sayısal ikinci oturumun ardından süreç sona erdi. MEB 2026 LGS sayısal bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı.