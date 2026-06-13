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Haberler Fotohaber LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 14:24

LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!

Bugün gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sayısal derslerden oluşan ikinci oturumu 11:30 ve 12.50 saatlerinde tamamlandı. Böylece adaylar tarafından Matematik ve Fen Bilimleri sorularından oluşan 2026 LGS Sayısal Bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı mercek altına alındı. Peki, LGS Sayısal Bölüm soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

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LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavı bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Sözel sorulardan oluşan birinci oturumun ardından başlayan, Matematik ve Fen Bilimleri dersi sorularını kapsayan LGS sayısal ikinci oturumun ardından süreç sona erdi. MEB 2026 LGS sayısal bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı.

LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!

2026 LGS SAYISAL BÖLÜM SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Sayısal bölümde öğrencilere toplamda 40 soru yöneltildi. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan sayısal bölümün soru ve cevapları açıklandı ve adayların erişimine açıldı.

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LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru ve cevapları ilan etmesiyle birlikte kitapçıklar açıklandı.

SAYISAL BÖLÜM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!

ADAYLAR CEVAP KAĞITLARINA NASIL ULAŞACAK?

Adaylar kendi cevaplarına ulaşabilmek için sınava girdikleri okullara başvuracak.

Talep edilmesi durumunda, sınavdan 1 gün sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. 1 hafta içerisinde talep edilmeyen soru kitapçıkları Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından toplanacaktır.

LGS Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayınlandı mı? 2026 LGS Sayısal Soruları ve Cevapları Bekleniyor!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB

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