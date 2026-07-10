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Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:31

LGS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler meb.gov.tr'de! 2026 LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları için beklenen gün geldi. 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak sonuçlara odaklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecinde kullanacakları bilgileri öğrenebilecek. LGS sonuçları sorgulama işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

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LGS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler meb.gov.tr’de! 2026 LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2026 Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavına katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sonuç açıklamasına çevirdi. LGS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, LGS sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve başarı durumlarını görüntüleyebilecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler meb.gov.tr’de! 2026 LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.
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LGS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler meb.gov.tr’de! 2026 LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler meb.gov.tr’de! 2026 LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler meb.gov.tr’de! 2026 LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Daha sonra nakil başvuru ve yerleştirme süreci başlayacak.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler meb.gov.tr’de! 2026 LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2026 LGS TAKVİMİ

İşlem Tarih
LGS Sonuçlarının Açıklanması 10 Temmuz 2026
Tercih Kılavuzunun Yayımlanması 10 Temmuz 2026
Lise Tercihleri 13-24 Temmuz 2026
Yerleştirme Sonuçları 5 Ağustos 2026
1. ve 2. Nakil Başvuruları 5-14 Ağustos 2026
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#LGS

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