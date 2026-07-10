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LGS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler meb.gov.tr'de! 2026 LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:31
LGS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler meb.gov.tr'de! 2026 LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları için beklenen gün geldi. 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak sonuçlara odaklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecinde kullanacakları bilgileri öğrenebilecek. LGS sonuçları sorgulama işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.