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LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:32
LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi
2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS sonuçlarıyla birlikte adaylar puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecine ilişkin detayları öğrenebilecek. İşte 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar...