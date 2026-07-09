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Haberler Fotohaber LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:32

LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi

2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS sonuçlarıyla birlikte adaylar puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecine ilişkin detayları öğrenebilecek. İşte 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar...

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LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi

LGS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç ekranına çevrildi. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler sınav performanslarını öğrenerek lise tercih sürecine hazırlanacak. Aynı süreçte tercih kılavuzu, kontenjan bilgileri ve yerleştirme takvimi de adayların erişimine sunulacak.

LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.

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LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi

LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Daha sonra nakil başvuru ve yerleştirme süreci başlayacak.

LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi

2026 LGS TAKVİMİ

İşlem Tarih
LGS Sonuçlarının Açıklanması 10 Temmuz 2026
Tercih Kılavuzunun Yayımlanması 10 Temmuz 2026
Lise Tercihleri 13-24 Temmuz 2026
Yerleştirme Sonuçları 5 Ağustos 2026
1. ve 2. Nakil Başvuruları 5-14 Ağustos 2026
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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