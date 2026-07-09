LGS Sonuçları Belli Oluyor! 2026 MEB LGS Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tercih Takvimi

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.