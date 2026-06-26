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LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Gözler tercih takviminde! 2026 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:19
LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Gözler tercih takviminde! 2026 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihine odaklandı. MEB tarafından açıklanacak LGS sonuçları için geri sayım sürerken, tercih sürecinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Öğrenciler, sınav puanlarını öğrenerek lise tercihlerini şekillendirecek.