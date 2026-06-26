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Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:19

LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Gözler tercih takviminde! 2026 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihine odaklandı. MEB tarafından açıklanacak LGS sonuçları için geri sayım sürerken, tercih sürecinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Öğrenciler, sınav puanlarını öğrenerek lise tercihlerini şekillendirecek.

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LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Gözler tercih takviminde! 2026 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşırken gözler Millî Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Sınavı tamamlayan öğrenciler, sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih sürecine başlayacak. LGS tercih takvimi ve yerleştirme süreci, sonuçların açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Gözler tercih takviminde! 2026 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

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LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Gözler tercih takviminde! 2026 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Gözler tercih takviminde! 2026 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS TERCİHLER NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

LGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Gözler tercih takviminde! 2026 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#LGS

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