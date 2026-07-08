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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr'de olacak!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:17
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr'de olacak!
Yüz binlerce adayın gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığından gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Heyecanla beklenen LGS sonuçları için geri sayım sürerken, takvim netleşti. Liselere geçiş sınav puanları ve yüzdelik dilimleri çok yakında ilan edilecek. İşte 2026 sorgulama tarihi ve detaylar.