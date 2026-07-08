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Haberler Fotohaber LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr'de olacak!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:15 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:17

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr'de olacak!

Yüz binlerce adayın gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığından gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Heyecanla beklenen LGS sonuçları için geri sayım sürerken, takvim netleşti. Liselere geçiş sınav puanları ve yüzdelik dilimleri çok yakında ilan edilecek. İşte 2026 sorgulama tarihi ve detaylar.

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr’de olacak!

Haziran ayında tamamlanan merkezi sınavın ardından, e-Okul ve MEB sistemlerindeki hareketlilik zirveye ulaştı. Öğrenciler ve veliler, heyecanlı bekleyiş sürerken resmi tarih araştırmalarını sıklaştırdı. Bakanlığın optik form değerlendirme sürecini bitirmesiyle birlikte puanlar 2026 LGS sonuçları başlığı altında dijital ortamda erişime açılacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr’de olacak!

2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan resmi sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bakanlık, binlerce adayın merakla beklediği büyük günü 10 Temmuz 2026 Cuma olarak ilan etti.

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr’de olacak!

MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI (MEB.GOV.TR)

Sınav sonuçları ilan edildiği an, adaylara basılı bir belge gönderilmeyecek. Tüm puan ve derece sorgulamaları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme giriş yapan öğrencilerin, kendilerine ait T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu eksiksiz yazması gerekiyor.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr’de olacak!

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? LGS TERCİH KILAVUZU TAKVİMİ

Sonuçların açıklanacağı 10 Temmuz 2026 Cuma günü, yerleştirme sürecinin anayasası niteliğindeki "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" da eş zamanlı yayımlanacak. Kılavuzun ilanından hemen sonra resmi lise tercih başvuruları 13 Temmuz - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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