LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr’de olacak!

MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI (MEB.GOV.TR)

Sınav sonuçları ilan edildiği an, adaylara basılı bir belge gönderilmeyecek. Tüm puan ve derece sorgulamaları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme giriş yapan öğrencilerin, kendilerine ait T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu eksiksiz yazması gerekiyor.