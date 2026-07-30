LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların en çok merak ettiği konulardan biri sonuçların duyurulan tarihten önce açıklanma ihtimali. MEB, sınav sonuç değerlendirmelerinde ve veri tabanı entegrasyonunda süreci öngörülenden hızlı tamamladığı yıllarda ilan tarihini bir veya iki gün öne çekebilmektedir.

Ancak bakanlık kaynakları, verilerin hassasiyetle kontrol edildiğini ve şu anki planlamanın 5 Ağustos 2026 sabah saatlerine göre yürütüldüğünü bildirmektedir.