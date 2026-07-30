Haberler
Fotohaber
LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi
Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:44
LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi
2026 Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında tercih süreci 27 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla resmen sona erdi. MEB 2026 LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda öğrencilerin hangi liselere yerleştiği ve okullarda boş kalan kontenjanlar eş zamanlı olarak duyurulacak. "Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte detaylar...