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LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi
Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:20
LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi
2026 LGS tercih maratonunun sona ermesinin ardından, milyonlarca öğrenci ve velinin sonuçlar için heyecanlı bekleyiş süreci hız kazandı. Temmuz ayı içerisinde tamamlanan lise tercih işlemlerinin ardından gözler MEB'den yapılacak resmi yerleştirme sonuçları duyurusuna çevrildi. Peki "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...