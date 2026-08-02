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Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:20

LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi

2026 LGS tercih maratonunun sona ermesinin ardından, milyonlarca öğrenci ve velinin sonuçlar için heyecanlı bekleyiş süreci hız kazandı. Temmuz ayı içerisinde tamamlanan lise tercih işlemlerinin ardından gözler MEB'den yapılacak resmi yerleştirme sonuçları duyurusuna çevrildi. Peki "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

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LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi

2026 LGS sürecinde tercih sonuçlarının açıklanma tarihi için geri sayım başladı. Eğitim gündeminde en çok merak edilen konuların başında gelen 2026 LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği kesin tarih, boş kontenjanların duyurulacağı zaman dilimi ve nakil takvimine ilişkin detaylar netleşti. Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün ile birlikte öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıkları da hız kazanacak.

LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Aynı gün, merkezi ve yerel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.

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LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, LGS yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen bilgilerle sorgulayabilecek.

Sonuçlar şu adres üzerinden erişime açılacak: www.meb.gov.tr

LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi

MEB 2026 LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Süreç

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Açıklama

Tercih Dönemi

13 Temmuz 2026

27 Temmuz 2026

e-Okul üzerinden lise tercihleri alınacak.

Yerleştirme Sonuçları

5 Ağustos 2026

5 Ağustos 2026

Meb.gov.tr üzerinden sonuçlar açıklanacak.

1. Nakil Tercihleri

5 Ağustos 2026

7 Ağustos 2026

Yerleştirme sonuçlarına göre nakil başvuruları alınacak.

1. Nakil Sonuçları

10 Ağustos 2026

10 Ağustos 2026

1. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

2. Nakil Tercihleri

10 Ağustos 2026

12 Ağustos 2026

2. nakil tercih başvuruları alınacak.

2. Nakil Sonuçları

14 Ağustos 2026

14 Ağustos 2026

2. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

İKYM Başvuruları

17 Ağustos 2026

26 Ağustos 2026

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları.
LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS Sonuç ve Yerleştirme Takvimi

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların en çok merak ettiği konulardan biri sonuçların duyurulan tarihten önce açıklanma ihtimali. MEB, sınav sonuç değerlendirmelerinde ve veri tabanı entegrasyonunda süreci öngörülenden hızlı tamamladığı yıllarda ilan tarihini bir veya iki gün öne çekebilmektedir.

Ancak bakanlık kaynakları, verilerin hassasiyetle kontrol edildiğini ve şu anki planlamanın 5 Ağustos 2026 sabah saatlerine göre yürütüldüğünü bildirmektedir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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