Giriş Tarihi: 21.06.2023 12:34
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
12:34
LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023|| Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor?
LGS sonuçları 2023 merak ediliyor. 2023-2044 eğitim öğretim döneminde eğitim hayatlarına lisede devam edecek olan binlerce 8. Sınıf öğrencisi 4 Haziran'da iki oturum olarak yapılan sınava girmişlerdi. LGS 2023 sonuç ve tercih tarihi belli olurken binlerce öğrenci ve veli "LGS sonuçları erken açıklanır mı?" merak ediyor. Sınava katılan 1 milyon 263 bin 313 öğrenci ilk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru karşısında ter dökmüşlerdi. "Meb.gov.tr" üzerinden sınav sonucu sorgulanabilecek. Peki, MEB LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, LGS sonuç tarihi…