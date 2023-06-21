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Haberler Fotohaber LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023|| Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 12:34

LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023|| Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor?

LGS sonuçları 2023 merak ediliyor. 2023-2044 eğitim öğretim döneminde eğitim hayatlarına lisede devam edecek olan binlerce 8. Sınıf öğrencisi 4 Haziran'da iki oturum olarak yapılan sınava girmişlerdi. LGS 2023 sonuç ve tercih tarihi belli olurken binlerce öğrenci ve veli "LGS sonuçları erken açıklanır mı?" merak ediyor. Sınava katılan 1 milyon 263 bin 313 öğrenci ilk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru karşısında ter dökmüşlerdi. "Meb.gov.tr" üzerinden sınav sonucu sorgulanabilecek. Peki, MEB LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, LGS sonuç tarihi

LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023|| Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor?

LGS sonuçları 2023 sınava katılan 1 milyon 263 bin 313 öğrenci ve veliler tarafından bekleniyor. Yeni eğitim öğretim hayatlarında liseye başlayacak olan öğrenciler iyi bir liseye gitmek, güzel bir eğitim almak için yoğun bir çalışma temposunun ardından iki oturum halinde düzenlenen LGS sınavına 4 Haziran tarihinde girmişlerdi. Şimdi gözler LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023'de. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023|| Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor?

2023 LGS TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.

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LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023|| Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre LGS sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023|| Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor?

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023|| Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor?

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Bazı sınavlar takvimde belirtilen tarihlerden önce açıklanabiliyor. Hal böyleyken öğrenciler de LGS sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor.

Ancak LGS sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

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