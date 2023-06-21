LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023|| Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanıyor?

LGS sonuçları 2023 sınava katılan 1 milyon 263 bin 313 öğrenci ve veliler tarafından bekleniyor. Yeni eğitim öğretim hayatlarında liseye başlayacak olan öğrenciler iyi bir liseye gitmek, güzel bir eğitim almak için yoğun bir çalışma temposunun ardından iki oturum halinde düzenlenen LGS sınavına 4 Haziran tarihinde girmişlerdi. Şimdi gözler LGS sonuçları sorgulama ekranı 2023'de. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…