Giriş Tarihi: 04.06.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 07:02

LGS soruları ve cevap anahtarı! 2023 Liseye Geçiş Sınavı LGS soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak merkezi sınav bugün düzenleniyor. Öğrenciler, düzenlenen sınavda kendilerine yöneltilen Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik ve Fen Bilimleri dersleriyle sözel ve sayısal toplam 90 soruya cevap verecek. İyi bir lise hayali ile LGS soruları cevaplayacak olan adaylar, sınavın ardından sözel & sayısal soru ve cevap anahtarı için beklemeye koyulacak. LGS sınav (Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik ve Fen Bilimleri) soruları ve cevapları SABAH'ta olacak! Bizi takip etmeye devam edin…