LGS taban puanları 2023 MEB: Lise tercih kılavuzu ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 27.06.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 12:26

LGS tercih kılavuzu 2023 MEB tarafından yayımlandı. Lise tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, LGS lise taban puanları araştırmasına başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlarla puan, başarı sıralaması, yüzdelik dilime göre tercihte bulunacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgileri kontrol ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri ve LGS taban puanları 2023 tablosu kontrol ediliyor. Meslek, Sosyal Bilimler, Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri gündemdeki yerini aldı. İşte, LGS lise taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…