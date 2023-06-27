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Haberler Fotohaber LGS taban puanları 2023 MEB: Lise tercih kılavuzu ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 12:26

LGS taban puanları 2023 MEB: Lise tercih kılavuzu ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS tercih kılavuzu 2023 MEB tarafından yayımlandı. Lise tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, LGS lise taban puanları araştırmasına başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlarla puan, başarı sıralaması, yüzdelik dilime göre tercihte bulunacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgileri kontrol ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri ve LGS taban puanları 2023 tablosu kontrol ediliyor. Meslek, Sosyal Bilimler, Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri gündemdeki yerini aldı. İşte, LGS lise taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…

LGS taban puanları 2023 MEB: Lise tercih kılavuzu ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS taban puanları 2023 Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları ardından araştırılıyor. Hedefledikleri okula gitmek isteyen adaylar araştırmalara başladı. Alanlarına ve puanlarına göre tercihte bulunmak isteyen adaylar puanlarına göre okulları inceliyor. LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. İşte Sosyal Bilimler, Meslek, Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları 2023 ve lise yüzdelik dilimleri…

LGS taban puanları 2023 MEB: Lise tercih kılavuzu ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlandı.

Adaylar kılavuzda tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin bilgileri öğreniyor:

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS taban puanları 2023 MEB: Lise tercih kılavuzu ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise sınavı LGS tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihlerinde alınacak. Tercih kılavuzunun 26 Haziran tarihinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

LGS taban puanları 2023 MEB: Lise tercih kılavuzu ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS TABAN PUANLARI 2023: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve tavan puanları açıklanacak. Bu yıl için henüz listeler yayımlanmadı.

Geçtiğimiz yılın puanları için:

LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS taban puanları 2023 MEB: Lise tercih kılavuzu ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

YABANCI LİSELERİN GEÇMİŞ YILLARDAKİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

Okulun Adı KON YÜZ SIRA PUAN KON YÜZ SIRA PUAN KON YÜZ YAK SIRA PUAN KON YÜZ YAK SIRA PUAN
ROBERT KOLEJ ERKEK 111 0,25 2574 492 110 0,2 2945 482,3792 101 0,15 1558 481,1197 100 0,15 1548 488,2011
ROBERT KOLEJ KIZ 110 0,39 4015 489 111 0,33 4859 477,9015 101 0,25 2596 475,0535 101 0,29 2992 483,2627
ALMAN LİSESİ 130 0,54 5560 487 130 0,38 5595 475,474 130 0,44 4569 468,2131 130 0,4 4127 480,9276
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ 92 0,9 9266 481 90 0,72 10601 467 90 0,75 7789 458 tp 95 0,80 8254 473,00
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK 92 0,9 9266 481 90 0,58 8539 470 90 0,75 7789 458 tp 95 0,80 8254 473,00
ST. GEORG AVUST. LİSE 88 0,8 8236 482 90 0,72 10601 467,3894 80 0,76 7893 457,9598 84 0,80 8254 473,0823
ST. JOSEPH FR. LİSESİ 198 1,96 20179 470 188 1,32 19434 456,2141 192 1,48 15370 442,8332 192 1,50 15477 463,2557
ST.G. AVUST.TİC. LİSE 18 1,7 17502 472 18 1,72 25324 450,4147 18 1,99 20666 435,0484 18 1,67 17231 462,5637
NOTRE DAME DE SİON 140 3,53 36343 456 140 2 29446 445,5485 116 2,28 23678 431,3509 140 2,55 26311 451,0523
ST. BENOİT FR. LİSESİ 176 4,3 44271 450 180 3,26 47997 432,6171 174 3,62 37593 417,0133 210 3,6 37145 442,221
ST. PULCHERİE FR. LİSESİ 92 4,8 49419 445 92 3,48 51236 431,0316 80 4,62 47978 408,0688 105 4,92 50765 432,5911
İTALYAN LİSESİ 85 7,8 80305 427 65 4,9 72143 419,2313 71 4,91 50990 405,4496 76 3,4 35081 442,1898
ST. MİCHEL FR. LİSESİ 120 6,7 68980 433 96 4,42 65076 423,1026 96 5,45 56598 401,2746 110 5,61 57884 426,4829
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN 68 11 113251 405 68 6,15 90547 410,1537 68 6,44 66879 393,9717 68 6,08 62733 424,2595
İZMİR AMERİKAN LİSESİ 180 4,3 63309 424 180 5,88 61063 398 180 5,00 51590 431,000
İZMİR SAINT JOSEPH 72 9,6 141341 390,16 72 11 114234 363 72 10,30 106275 397,00
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ 60 7,04 103650 404 60 10 103849 371 60 11,57 119379 392,0000
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK 60 7,04 103650 404 60 10 103849 371 60 11,57 119379 392,0000
SEV AMERİKAN LİSESİ 45 1,27 18698 457 50 1,69 17551 440 45 1,60 16509
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