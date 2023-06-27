LGS taban puanları 2023 MEB: Lise tercih kılavuzu ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS tercih kılavuzu 2023 MEB tarafından yayımlandı. Lise tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, LGS lise taban puanları araştırmasına başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlarla puan, başarı sıralaması, yüzdelik dilime göre tercihte bulunacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgileri kontrol ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri ve LGS taban puanları 2023 tablosu kontrol ediliyor. Meslek, Sosyal Bilimler, Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri gündemdeki yerini aldı. İşte, LGS lise taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…
YABANCI LİSELERİN GEÇMİŞ YILLARDAKİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
|Okulun Adı
|KON
|YÜZ
|SIRA
|PUAN
|KON
|YÜZ
|SIRA
|PUAN
|KON
|YÜZ
|YAK SIRA
|PUAN
|KON
|YÜZ
|YAK SIRA
|PUAN
|ROBERT KOLEJ ERKEK
|111
|0,25
|2574
|492
|110
|0,2
|2945
|482,3792
|101
|0,15
|1558
|481,1197
|100
|0,15
|1548
|488,2011
|ROBERT KOLEJ KIZ
|110
|0,39
|4015
|489
|111
|0,33
|4859
|477,9015
|101
|0,25
|2596
|475,0535
|101
|0,29
|2992
|483,2627
|ALMAN LİSESİ
|130
|0,54
|5560
|487
|130
|0,38
|5595
|475,474
|130
|0,44
|4569
|468,2131
|130
|0,4
|4127
|480,9276
|ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ
|92
|0,9
|9266
|481
|90
|0,72
|10601
|467
|90
|0,75
|7789
|458 tp
|95
|0,80
|8254
|473,00
|ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK
|92
|0,9
|9266
|481
|90
|0,58
|8539
|470
|90
|0,75
|7789
|458 tp
|95
|0,80
|8254
|473,00
|ST. GEORG AVUST. LİSE
|88
|0,8
|8236
|482
|90
|0,72
|10601
|467,3894
|80
|0,76
|7893
|457,9598
|84
|0,80
|8254
|473,0823
|ST. JOSEPH FR. LİSESİ
|198
|1,96
|20179
|470
|188
|1,32
|19434
|456,2141
|192
|1,48
|15370
|442,8332
|192
|1,50
|15477
|463,2557
|ST.G. AVUST.TİC. LİSE
|18
|1,7
|17502
|472
|18
|1,72
|25324
|450,4147
|18
|1,99
|20666
|435,0484
|18
|1,67
|17231
|462,5637
|NOTRE DAME DE SİON
|140
|3,53
|36343
|456
|140
|2
|29446
|445,5485
|116
|2,28
|23678
|431,3509
|140
|2,55
|26311
|451,0523
|ST. BENOİT FR. LİSESİ
|176
|4,3
|44271
|450
|180
|3,26
|47997
|432,6171
|174
|3,62
|37593
|417,0133
|210
|3,6
|37145
|442,221
|ST. PULCHERİE FR. LİSESİ
|92
|4,8
|49419
|445
|92
|3,48
|51236
|431,0316
|80
|4,62
|47978
|408,0688
|105
|4,92
|50765
|432,5911
|İTALYAN LİSESİ
|85
|7,8
|80305
|427
|65
|4,9
|72143
|419,2313
|71
|4,91
|50990
|405,4496
|76
|3,4
|35081
|442,1898
|ST. MİCHEL FR. LİSESİ
|120
|6,7
|68980
|433
|96
|4,42
|65076
|423,1026
|96
|5,45
|56598
|401,2746
|110
|5,61
|57884
|426,4829
|GALİLEO GALİLEİ İTALYAN
|68
|11
|113251
|405
|68
|6,15
|90547
|410,1537
|68
|6,44
|66879
|393,9717
|68
|6,08
|62733
|424,2595
|İZMİR AMERİKAN LİSESİ
|180
|4,3
|63309
|424
|180
|5,88
|61063
|398
|180
|5,00
|51590
|431,000
|İZMİR SAINT JOSEPH
|72
|9,6
|141341
|390,16
|72
|11
|114234
|363
|72
|10,30
|106275
|397,00
|TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ
|60
|7,04
|103650
|404
|60
|10
|103849
|371
|60
|11,57
|119379
|392,0000
|TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK
|60
|7,04
|103650
|404
|60
|10
|103849
|371
|60
|11,57
|119379
|392,0000
|SEV AMERİKAN LİSESİ
|45
|1,27
|18698
|457
|50
|1,69
|17551
|440
|45
|1,60
|16509