LGS taban puanları 2023 PDF: MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları

LGS taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. MEB kılavuzuna göre LGS tercih dönemi 3 Temmuz itibarıyla başlıyor. Henüz listelerini hazırlamayan binlerce öğrenci ve velisi lise taban puanları araştırmasına çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercih yapılabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri gündemdeki yerini aldı. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek Lisesi taban puanları için meb.gov.tr adresinde sorgulanıyor. İşte, 2023 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…