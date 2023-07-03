Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS taban puanları 2023 PDF: MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:38

LGS taban puanları 2023 PDF: MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları

LGS taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. MEB kılavuzuna göre LGS tercih dönemi 3 Temmuz itibarıyla başlıyor. Henüz listelerini hazırlamayan binlerce öğrenci ve velisi lise taban puanları araştırmasına çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercih yapılabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri gündemdeki yerini aldı. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek Lisesi taban puanları için meb.gov.tr adresinde sorgulanıyor. İşte, 2023 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…

LGS taban puanları 2023 PDF: MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları

LGS taban puanları 2023 listesi, yüzdelik dilimleri, kontenjanları tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB kılavuzu doğrultusunda LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada iyi bir okulda eğitim almak isteyen adaylar ve velileri araştırmalarına hız kazandırdı. Alanlarına ve puanlarına göre tercih edebilecekleri okulları öğrenmek isteyenler ''LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Sosyal Bilimler, Meslek, Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları 2023, lise yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları...

LGS taban puanları 2023 PDF: MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları

2023 LGS TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlandı. Kılavuza göre, LGS tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak.

Adaylar kılavuz ile tercih ve yerleştirme takvimi yanı sıra yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin bilgileri öğrenebiliyor.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS taban puanları 2023 PDF: MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları

LGS TABAN PUANLARI 2023: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2022 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

Öğrenciler 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS taban puanları 2023 PDF: MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

LGS taban puanları 2023 PDF: MEB ile LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

SON DAKİKA