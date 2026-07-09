LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak 2026 LGS sonuçlarının ardından lise tercih maratonu başlayacak. Adaylar, aldıkları puan ve yüzdelik dilimlere göre tercih listelerini oluştururken, geçtiğimiz yılın yerleştirme verileri ile taban puanlarını inceleyerek kendilerine en uygun okulları belirlemeye çalışacak. Uzmanlar ise tercihlerin yalnızca puana göre değil, yüzdelik dilim esas alınarak yapılmasının daha doğru sonuç vereceğini belirtiyor.