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Haberler Fotohaber LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:23

LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin gözü lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve tercih sürecine çevrildi. Fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları, tercih döneminde adaylara rehberlik edecek. Peki, LGS taban puanları açıklandı mı, kaç puanla hangi liseye girilir? İşte merak edilenler...

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LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak 2026 LGS sonuçlarının ardından lise tercih maratonu başlayacak. Adaylar, aldıkları puan ve yüzdelik dilimlere göre tercih listelerini oluştururken, geçtiğimiz yılın yerleştirme verileri ile taban puanlarını inceleyerek kendilerine en uygun okulları belirlemeye çalışacak. Uzmanlar ise tercihlerin yalnızca puana göre değil, yüzdelik dilim esas alınarak yapılmasının daha doğru sonuç vereceğini belirtiyor.

LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.

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LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.
LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

LGS TERCİH EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

13-24 Temmuz tarihleri aralığında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.LGS tercih robotu 13 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

  • Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
  • Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
  • Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
  • Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
  • Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
  • Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799
  • Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483
LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

  • Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096
  • Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319
  • Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425
LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

  • Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643
  • Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862
  • Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567
  • Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166
  • Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429
  • Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297
LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

ROTA MAARİF NEDİR?

Rota Maarif, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen dijital okul bilgilendirme ve tercih destek platformudur. Sistem, LGS tercih sürecinde öğrencilere ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlandı. Platform üzerinden Türkiye genelindeki okulların akademik ve fiziki özellikleri tek çatı altında görüntülenebiliyor.

LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?

ROTA MAARİF NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK?

MEB'in açıklamasına göre Rota Maarif, LGS sonuçlarının ilan edileceği gün erişime açılacak. Platformun aktif hale gelmesiyle birlikte öğrenciler, tercih döneminde ihtiyaç duyacakları bilgilere tek noktadan ulaşabilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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