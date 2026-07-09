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LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:23
LGS taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları nereden sorgulanır?
2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin gözü lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve tercih sürecine çevrildi. Fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları, tercih döneminde adaylara rehberlik edecek. Peki, LGS taban puanları açıklandı mı, kaç puanla hangi liseye girilir? İşte merak edilenler...