LGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: İstanbul, Ankara, İzmir 2023 MEB LGS taban puanları açıklandı mı?

Mili Eğitim Bakanlığı duyurusu ile LGS sonuçları açıklandı. Şimdi sıra tercih maratonunda. Bu noktada LGS taban puanları araştırması yapılıyor. Tercih sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları araştırılmaya başlandı. İstanbul'da bulunan fen lisesi ve anadolu liselerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündeme geliyor. Peki LGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması nasıl? 2023 Lise MEB LGS taban puanları açıklandı mı?