LGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: İstanbul, Ankara, İzmir 2023 MEB LGS taban puanları açıklandı mı?

Lise LGS taban puanları sınav sonuçları açıkanmasının ardından merak konusu oldu. Tercih sürecinde, lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi detaylar için MEB tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna çevrildi. MEB 2023 LGS Lise taban puanları, LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri bulunuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il LGS tercih kılavuzu ile lise taban puanları ve tüm detaylar… Tercih tarihleri içerisinde öğrenciler, e-Okul sistemi aracılığı ile tercih işlemlerini tamamlayacak. LGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması nasıl? Lise 2023 MEB LGS taban puanları açıklandı mı?