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LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 12.07.2026 17:07
LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri
MEB tarafından düzenlenen ve 10 Temmuz'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından, hayallerindeki liseye yerleşmek isteyen öğrenciler ve velileri için tercih heyecanı resmen başladı. Böylece Türkiye genelindeki nitelikli Fen, Anadolu, Meslek ve İmam Hatip liselerinin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları sorgulamaları hızlandı. Peki "2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları kaç oldu?" İşte detaylar...