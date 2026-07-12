LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, lise maratonunda en kritik viraj olan tercih dönemi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Hayalindeki lisede eğitim görmek isteyen adaylar; Fen, Meslek, Anadolu ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sorgulamaya başladı. Elektronik ortamda alınacak olan tercihler, öğrencilerin elde ettikleri merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilim sıralamalarına göre şekillenecek.