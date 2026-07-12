Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 12.07.2026 17:07

LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

MEB tarafından düzenlenen ve 10 Temmuz'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından, hayallerindeki liseye yerleşmek isteyen öğrenciler ve velileri için tercih heyecanı resmen başladı. Böylece Türkiye genelindeki nitelikli Fen, Anadolu, Meslek ve İmam Hatip liselerinin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları sorgulamaları hızlandı. Peki "2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları kaç oldu?" İşte detaylar...

  • ABONE OL
LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, lise maratonunda en kritik viraj olan tercih dönemi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Hayalindeki lisede eğitim görmek isteyen adaylar; Fen, Meslek, Anadolu ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sorgulamaya başladı. Elektronik ortamda alınacak olan tercihler, öğrencilerin elde ettikleri merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilim sıralamalarına göre şekillenecek.

LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.

2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek. LGS tercih robotu 13 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

İlçe Okul Eğitim Dili Taban Puan
Beyoğlu Galatasaray Lisesi Fransızca 500,0000
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Almanca 500,0000
Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi Almanca 493,9643
Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi Almanca 491,7960
Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İngilizce 489,0189
Fatih İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça 428,2734
Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 426,8799
Arnavutköy İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Almanca 424,5483
LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

İlçe Okul Eğitim Dili Taban Puan
Çankaya Ankara Fen Lisesi İngilizce 494,5096
Pursaklar Ankara Pursaklar Fen Lisesi İngilizce 489,0189
Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce 481,7319
Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce 480,2425
LGS Taban Puanları | MEB 2026 LGS Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

İlçe Okul Eğitim Dili Taban Puan
Bornova İzmir Fen Lisesi İngilizce 493,9643
Konak Atatürk Lisesi İngilizce 484,6862
Bornova Bornova Anadolu Lisesi Almanca 484,1567
Konak İzmir Kız Lisesi İngilizce 468,1166
Karşıyaka Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce 438,2429
Karabağlar İzmir Anadolu Lisesi Almanca 435,1297
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA