LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

2. ADIM: MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerel yerleştirme listesini onaylayan LGS puanına sahip öğrenciler, bu ekrandan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih edebilir.
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları ve mesleki teknik liselerin Anadolu teknik programlarına LGS puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. Adayların bu grupta en fazla 10 okul tercih etme hakkı bulunur. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda, yerleştirme sırasıyla şu kriterlere göre yapılacaktır:
• Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü,
• Sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) yüksekliği,
• 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı,
• Tercih önceliği sırası,
• Eşitlik bozulmazsa, doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrenci.