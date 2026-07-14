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Haberler Fotohaber LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 08:39

LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

2026 LGS kapsamında lise tercih süreci dün itibarıyla başladı. Adaylar ve veliler okullara ilişkin araştırmalarını hızlandırırken LGS tercih kılavuzu yol gösterici olarak süreçte büyük rol oynuyor. Peki, MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır? İşte e-Okul giriş ekranı ile adım adım tercih süreci.

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LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

Okulların taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda hazırlanan tercih listelerinin nasıl şekilleneceği ve başvuruların nereden yapılacağı merak konusu oldu. Lise tercihlerinde adayların aklında pek çok soru işareti yer alırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzu merak edilen detayları açığa kavuşturdu. İşte e-Okul giriş ekranı ile 2026 LGS tercih kılavuzu!

LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Lise tercih işlemleri, öğrenci veya veli bilgileriyle e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra başvuru ekranı açılacaktır. Tercih listesini elektronik ortamda kaydeden öğrenciler bu süreçte okullarıyla birlikte entegre olarak süreçlerini yönetecek.

E-OKUL GİRİŞ VE LİSE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Aşağıdaki adımları takip ederek tercih işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz;

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LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

1. ADIM: YEREL (ADRESE DAYALI) YERLEŞTİRME NEDİR?

Sistemde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların ekranının açılabilmesi için öncelikle Yerel Yerleştirme ekranından tercih yapılması şarttır. LGS puanı ne kadar yüksek olursa olsun, ilk olarak ikamet adresine dayalı okul seçimi yapılmalıdır. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul seçilebilir ve aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilir.

LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

2. ADIM: MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme listesini onaylayan LGS puanına sahip öğrenciler, bu ekrandan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih edebilir.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları ve mesleki teknik liselerin Anadolu teknik programlarına LGS puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. Adayların bu grupta en fazla 10 okul tercih etme hakkı bulunur. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda, yerleştirme sırasıyla şu kriterlere göre yapılacaktır:

• Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü,

• Sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) yüksekliği,

• 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı,

• Tercih önceliği sırası,

• Eşitlik bozulmazsa, doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrenci.

LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

3. ADIM: PANSİYONLU OKUL TERCİHİ

Dileyen öğrenci pansiyonlu okullar bölümünden 5 okula kadar tercihte bulunabilir.

LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

4. ADIM: OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ONAYLATMA

e-Okul üzerinden elektronik ortamda kaydedilen tercihlerin, geçerlilik kazanması için herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğüne gidilerek onaylatılması ve imzalı dökümün alınması şarttır.

LGS Tercih Kılavuzu ve e-Okul Giriş Ekranı 2026: MEB LGS lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak

5-7 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

10-12 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

17-26 Ağustos 2026: Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Nakil Komisyonu başvuruları

31 Ağustos - 3 Eylül 2026: Yatılılık başvurularının okul yönetimlerince alınması

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