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LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:46
LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?
LGS tercih robotu 2026 için öğrencilerin lise seçim sürecinde en önemli yardımcı araçlardan biri olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Rota Maarif platformu ile adaylar, okulların bilgilerine ulaşabilecek, puan ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini daha bilinçli şekilde oluşturabilecek.Peki, LGS tercih robotu ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri nasıl yapılır?