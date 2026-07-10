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Haberler Fotohaber LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:46

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu 2026 için öğrencilerin lise seçim sürecinde en önemli yardımcı araçlardan biri olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Rota Maarif platformu ile adaylar, okulların bilgilerine ulaşabilecek, puan ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini daha bilinçli şekilde oluşturabilecek.Peki, LGS tercih robotu ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri nasıl yapılır?

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LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, tercih sürecine odaklanacak. Adayların en çok araştırdığı konular arasında LGS tercih robotu ile puana ve yüzdelik dilime uygun lise seçeneklerini belirleme işlemi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Rota Maarif platformu, öğrencilerin Türkiye genelindeki okullar hakkında detaylı bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.
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LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİH EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

13-24 Temmuz tarihleri aralığında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

LGS tercih robotu 13 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAATİF AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

ROTA MAARİF EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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