LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif Ekranı açılıyor! Puan ve yüzdelik dilimlerle lise tercihleri nasıl yapılır?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, tercih sürecine odaklanacak. Adayların en çok araştırdığı konular arasında LGS tercih robotu ile puana ve yüzdelik dilime uygun lise seçeneklerini belirleme işlemi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Rota Maarif platformu, öğrencilerin Türkiye genelindeki okullar hakkında detaylı bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlıyor.