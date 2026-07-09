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LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:41
LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?
2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler için lise tercih süreci başlayacak. Adaylar, puan ve yüzdelik dilim bilgilerine göre okul araştırması yaparken tercihleri ve lise seçimleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dijital platformu Rota Maarif'ten de yararlanabilecek. Peki, LGS tercih robotu ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri nasıl yapılır?