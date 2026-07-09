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Haberler Fotohaber LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:41

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler için lise tercih süreci başlayacak. Adaylar, puan ve yüzdelik dilim bilgilerine göre okul araştırması yaparken tercihleri ve lise seçimleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dijital platformu Rota Maarif'ten de yararlanabilecek. Peki, LGS tercih robotu ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri nasıl yapılır?

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LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS sınav sonuçlarının 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağını duyurdu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte 8. sınıf öğrencileri için lise tercihleri süreci başlayacak. Öğrenciler, aldıkları puanlar ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda kendilerine uygun okulları belirlemek için LGS tercih robotu ve Rotya Maarif platformunu kullanacak.

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.

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LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS TERCİH EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

13-24 Temmuz tarihleri aralığında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

LGS tercih robotu 13 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

LGS TERCİH ROBOTU 2026: Rota Maarif ekranı ile puan ve yüzdelik dilime göre lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, tercih listesinin hazırlanırken yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlere göre hareket edilmesini öneriyor. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanları, ulaşım imkanları, okulun eğitim modeli ve başarı durumu gibi kriterleri de değerlendirmesi tavsiye ediliyor. MEB tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve kontenjan tablolarının dikkatle incelenmesi, doğru tercih yapılması açısından önem taşıyor

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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