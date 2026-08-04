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MEB 2026 LGS Tercih Sonuç Tarihi | LGS tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:35
MEB 2026 LGS Tercih Sonuç Tarihi | LGS tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler sonuçların ilan edileceği güne çevrildi. Hayallerindeki liseler ile listelerini onaylayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı ana kilitlenmiş durumda. Peki, "2026 LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği LGS tercih, nakil ve yerleştirme takvimine dair tüm detaylar...