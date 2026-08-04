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Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:35

MEB 2026 LGS Tercih Sonuç Tarihi | LGS tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler sonuçların ilan edileceği güne çevrildi. Hayallerindeki liseler ile listelerini onaylayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı ana kilitlenmiş durumda. Peki, "2026 LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği LGS tercih, nakil ve yerleştirme takvimine dair tüm detaylar...

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MEB 2026 LGS Tercih Sonuç Tarihi | LGS tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

2026 LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin heyecan dolu bekleyişi sona ermek üzere. 13-27 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden tercihlerini yapan adayların gözü, hangi liseye yerleştiklerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına çevrilmiş durumda. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün ile birlikte öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıkları da hız kazanacak.

MEB 2026 LGS Tercih Sonuç Tarihi | LGS tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in açıkladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlarla birlikte merkezi ve yerel yerleştirme sonrasında boş kalan okul kontenjanları da aynı tarihte duyurulacak.

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MEB 2026 LGS Tercih Sonuç Tarihi | LGS tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, LGS yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen bilgilerle sorgulayabilecek.

Sonuçlar şu adres üzerinden erişime açılacak: www.meb.gov.tr

MEB 2026 LGS Tercih Sonuç Tarihi | LGS tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

MEB 2026 LGS YERLEŞTİRME VE NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

MEB 2026 LGS Tercih Sonuç Tarihi | LGS tercih sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

MEB 2026 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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