LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi

MEB AÇIKLADI: LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilme sonuçları ve liselerde kalan boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar herhangi bir basılı belge gönderilmeksizin doğrudan meb.gov.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.