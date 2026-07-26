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Haberler Fotohaber LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi
Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:47 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 18:48

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen LGS tercih maratonunda son saatlere girildi. Lise hayali kuran yüz binlerce öğrenci ile velileri, e-Okul tercih ekranının kapanış saatini ve yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihi heyecanla bekliyor. MEB takvimiyle lise tercihleri ve sonuç günü kesinleşti. Peki; 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi

2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 13 Temmuz'da başlayan süreçte adaylar puan ve yüzdelik dilimlerine göre listelerini hazırladı. Ortaokul müdürlüklerince onaylanan başvuruların ardından gözler açıklanacak olan nakil ve yerleştirme takvimine çevrildi. LGS tercih sonuçları ve yerleştirme sürecine dair detaylar yayında.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi

2026 LGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN VE SİSTEM SAAT KAÇTA KAPANACAK?

MEB'in yayımladığı yerleştirme kılavuzuna göre, 13 Temmuz 2026 tarihinde açılan e-Okul tercih ekranı 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de resmen kapanıyor. Adayların belirtilen son gün ve saate kadar e-Okul (e-okul.meb.gov.tr) sistemi üzerinden listelerini oluşturup kaydetmeleri gerekiyor. Sistem saat 17.00 itibarıyla veri girişine kapatılacağından, işlemlerin son dakikalara bırakılmaması önem taşıyor.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi

MEB AÇIKLADI: LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilme sonuçları ve liselerde kalan boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar herhangi bir basılı belge gönderilmeksizin doğrudan meb.gov.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi

LGS NAKİL SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK? (1. VE 2. NAKİL TAKVİMİ)

İlk yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak:

1. Nakil Tercih Başvuruları: 5 - 7 Ağustos 2026

1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 10 Ağustos 2026

2. Nakil Tercih Başvuruları: 10 - 12 Ağustos 2026

2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 14 Ağustos 2026

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi
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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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