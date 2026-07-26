Haberler
Fotohaber
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi
Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:47
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 18:48
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihlerinde son tarih ve MEB takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen LGS tercih maratonunda son saatlere girildi. Lise hayali kuran yüz binlerce öğrenci ile velileri, e-Okul tercih ekranının kapanış saatini ve yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihi heyecanla bekliyor. MEB takvimiyle lise tercihleri ve sonuç günü kesinleşti. Peki; 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?