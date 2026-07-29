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Giriş Tarihi: 29.07.2026 18:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 18:31

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 MEB LGS yerleştirme sonuçları tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 LGS tercih maratonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. Yüz binlerce öğrenci ve veli, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna kilitlendi. MEB takvimine göre sonuçlar 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak. Peki, lise tercih sonuçları erken ilan edilir mi? İşte tüm ayrıntılar.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 MEB LGS yerleştirme sonuçları tarihi

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında lise tercihlerini onaylayan adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB, merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları ile liselerin boş kontenjanlarını aynı gün erişime açacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrencilerin yerleştikleri liseler netleşecek ve lise kayıt dönemi ile nakil tercih süreci resmi olarak başlayacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 MEB LGS yerleştirme sonuçları tarihi

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı yayımladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile takvimi netleştirdi. 27 Temmuz'da tamamlanan tercih başvurularının ardından, yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 MEB LGS yerleştirme sonuçları tarihi

MEB LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların en çok merak ettiği konulardan biri sonuçların duyurulan tarihten önce açıklanma ihtimali. MEB, sınav sonuç değerlendirmelerinde ve veri tabanı entegrasyonunda süreci öngörülenden hızlı tamamladığı yıllarda ilan tarihini bir veya iki gün öne çekebilmektedir.

Ancak bakanlık kaynakları, verilerin hassasiyetle kontrol edildiğini ve şu anki planlamanın 5 Ağustos 2026 sabah saatlerine göre yürütüldüğünü bildirmektedir.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 MEB LGS yerleştirme sonuçları tarihi

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Lise yerleştirme sonuçları adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. Tüm sonuçlar dijital ortam üzerinden sorgulanacak.

Arama Adresi: Adaylar sonuç günü doğrudan meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapacak.

Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu girilerek sorgulama ekranına ulaşılacak.

Kazanılan Okul Bilgisi: Yerleştirme sonuç karnesinde öğrencinin yerleştiği okulun adı, türü ve pansiyon durumu yer alacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 MEB LGS yerleştirme sonuçları tarihi

YERLEŞTİRME SONRASI 1. VE 2. NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen ya da tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil dönemi başlayacak. MEB takvimine göre nakil süreçleri şu şekilde ilerleyecek:

1. Nakil Başvuruları: 5 - 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 10 Ağustos 2026'da ilan edilecek.

2. Nakil Başvuruları: 10 - 12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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