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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 MEB LGS yerleştirme sonuçları tarihi
Giriş Tarihi: 29.07.2026 18:28
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 18:31
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2026 MEB LGS yerleştirme sonuçları tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 LGS tercih maratonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. Yüz binlerce öğrenci ve veli, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna kilitlendi. MEB takvimine göre sonuçlar 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak. Peki, lise tercih sonuçları erken ilan edilir mi? İşte tüm ayrıntılar.