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Giriş Tarihi: 20.07.2026 08:01

LGS tercih sonuçları ne zaman sona erecek, hangi tarihte? MEB ile LGS tercih sonuç tarihi!

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi sürerken, öğrenciler ve veliler başvuru işlemlerinin sona ereceği tarihi yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı tercih takvimine göre adaylar, tercih işlemlerini belirtilen süre içinde e-Okul platformu üzerinden tamamlayabilecek. Tercih başvurularını yapan öğrenciler ise yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını araştırmaya başladı.

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LGS tercih sonuçları ne zaman sona erecek, hangi tarihte? MEB ile LGS tercih sonuç tarihi!

2026 LGS tercih döneminin sonuna gelinirken, öğrenciler ve veliler tercih işlemlerinin tamamlanacağı tarih ile yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda LGS tercih ve yerleştirme sürecindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte 2026 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

LGS tercih sonuçları ne zaman sona erecek, hangi tarihte? MEB ile LGS tercih sonuç tarihi!

2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından MEB tarafından merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme kapsamında öğrenci kabul eden okullar için yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026 tarihinde meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek.

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LGS tercih sonuçları ne zaman sona erecek, hangi tarihte? MEB ile LGS tercih sonuç tarihi!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
LGS tercih sonuçları ne zaman sona erecek, hangi tarihte? MEB ile LGS tercih sonuç tarihi!

Süreç

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Açıklama

Tercih Dönemi

13 Temmuz 2026

27 Temmuz 2026

e-Okul üzerinden lise tercihleri alınacak.

Yerleştirme Sonuçları

5 Ağustos 2026

5 Ağustos 2026

Meb.gov.tr üzerinden sonuçlar açıklanacak.

1. Nakil Tercihleri

5 Ağustos 2026

7 Ağustos 2026

Yerleştirme sonuçlarına göre nakil başvuruları alınacak.

1. Nakil Sonuçları

10 Ağustos 2026

10 Ağustos 2026

1. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

2. Nakil Tercihleri

10 Ağustos 2026

12 Ağustos 2026

2. nakil tercih başvuruları alınacak.

2. Nakil Sonuçları

14 Ağustos 2026

14 Ağustos 2026

2. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

İKYM Başvuruları

17 Ağustos 2026

26 Ağustos 2026

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları.
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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