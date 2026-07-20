LGS tercih sonuçları ne zaman sona erecek, hangi tarihte? MEB ile LGS tercih sonuç tarihi!

|
Süreç
|
Başlangıç Tarihi
|
Bitiş Tarihi
|
Açıklama
|
Tercih Dönemi
|
13 Temmuz 2026
|
27 Temmuz 2026
|
e-Okul üzerinden lise tercihleri alınacak.
|
Yerleştirme Sonuçları
|
5 Ağustos 2026
|
5 Ağustos 2026
|
Meb.gov.tr üzerinden sonuçlar açıklanacak.
|
1. Nakil Tercihleri
|
5 Ağustos 2026
|
7 Ağustos 2026
|
Yerleştirme sonuçlarına göre nakil başvuruları alınacak.
|
1. Nakil Sonuçları
|
10 Ağustos 2026
|
10 Ağustos 2026
|
1. nakil tercih sonuçları açıklanacak.
|
2. Nakil Tercihleri
|
10 Ağustos 2026
|
12 Ağustos 2026
|
2. nakil tercih başvuruları alınacak.
|
2. Nakil Sonuçları
|
14 Ağustos 2026
|
14 Ağustos 2026
|
2. nakil tercih sonuçları açıklanacak.
|
İKYM Başvuruları
|
17 Ağustos 2026
|
26 Ağustos 2026
|
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları.