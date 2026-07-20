LGS tercih sonuçları ne zaman sona erecek, hangi tarihte? MEB ile LGS tercih sonuç tarihi!

2026 LGS tercih döneminin sonuna gelinirken, öğrenciler ve veliler tercih işlemlerinin tamamlanacağı tarih ile yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda LGS tercih ve yerleştirme sürecindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte 2026 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...