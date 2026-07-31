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LGS TERCİH SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 07:58
LGS TERCİH SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
LGS tercih döneminin tamamlanmasının ardından gözler lise yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, istedikleri okula yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı açıklamayı bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleştirme bilgileri erişime açılacak. Peki, 2026 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in yerleştirme takvimine ilişkin son bilgiler