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Giriş Tarihi: 31.07.2026 07:58

LGS TERCİH SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS tercih döneminin tamamlanmasının ardından gözler lise yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, istedikleri okula yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı açıklamayı bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleştirme bilgileri erişime açılacak. Peki, 2026 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in yerleştirme takvimine ilişkin son bilgiler

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LGS TERCİH SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, hangi liseye yerleştiklerini MEB tarafından yayımlanacak sonuçlarla öğrenecek. Yerleştirme takvimi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin tüm ayrıntılar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

LGS TERCİH SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2026 LGS yerleştirme sonuçları ile liselerin boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos tarihinde meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

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LGS TERCİH SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr ile e-Okul üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen bilgileri girerek ulaşabilecek.

LGS 2026 TERCİH SONUCU SORGULAMA E-OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2026 NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

LGS TERCİH SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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