LGS TERCİH SONUÇLARINA GERİ SAYIM! MEB ile LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, hangi liseye yerleştiklerini MEB tarafından yayımlanacak sonuçlarla öğrenecek. Yerleştirme takvimi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin tüm ayrıntılar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.