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Haberler Fotohaber LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:25

LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?

LGS tercih takvimi ve kılavuzu, 2026 LGS sonuçlarının ardından lise tercihi yapacak öğrenciler ile velilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih sürecine ilişkin tüm detayları LGS tercih kılavuzu ile duyuracak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar, tercih tarihlerini, yerleştirme kurallarını, kontenjanları ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntıları öğrenebilecek.

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LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?

2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava katılan öğrenciler, sonuçların ardından başlayacak tercih sürecine odaklandı. LGS tercih takvimi ile birlikte yayımlanacak LGS tercih kılavuzu, tercih tarihleri, yerleştirme esasları, kontenjanlar ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntıları içerecek. Adaylar, MEB tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda lise tercihlerini belirleyerek yerleştirme sürecine katılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?

LGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.


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LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.
LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatabilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri dikkate alınacak.

LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri öncesinde MEB tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenmeli. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de kılavuzda belirtilen kurallara göre yapabilecek. Tercih listesinin oluşturulmasının ardından işlemlerin okul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.

LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?

LGS TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, tercih listesinin hazırlanırken yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlere göre hareket edilmesini öneriyor. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanları, ulaşım imkanları, okulun eğitim modeli ve başarı durumu gibi kriterleri de değerlendirmesi tavsiye ediliyor. MEB tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve kontenjan tablolarının dikkatle incelenmesi, doğru tercih yapılması açısından önem taşıyor

LGS TERCİH SÜRECİ İÇİN ÖĞRENCİ VE VELİLERE YÖNELİK KILAVUZ YAYIMLANDI

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#MEB

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