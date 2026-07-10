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LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:25
LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI! 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek?
LGS tercih takvimi ve kılavuzu, 2026 LGS sonuçlarının ardından lise tercihi yapacak öğrenciler ile velilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih sürecine ilişkin tüm detayları LGS tercih kılavuzu ile duyuracak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar, tercih tarihlerini, yerleştirme kurallarını, kontenjanları ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntıları öğrenebilecek.