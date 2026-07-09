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Giriş Tarihi: 09.07.2026 09:29

LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler tercih sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda lise tercih işlemleri belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

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LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılan öğrenciler için tercih maratonu başlıyor. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, puan ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda işlemler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.

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LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatabilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri dikkate alınacak.

LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri öncesinde MEB tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenmeli. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de kılavuzda belirtilen kurallara göre yapabilecek. Tercih listesinin oluşturulmasının ardından işlemlerin okul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.

LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, tercih listesinin hazırlanırken yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlere göre hareket edilmesini öneriyor. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanları, ulaşım imkanları, okulun eğitim modeli ve başarı durumu gibi kriterleri de değerlendirmesi tavsiye ediliyor. MEB tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve kontenjan tablolarının dikkatle incelenmesi, doğru tercih yapılması açısından önem taşıyor

LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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