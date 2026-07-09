LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, tercih listesinin hazırlanırken yalnızca taban puanlara değil, yüzdelik dilimlere göre hareket edilmesini öneriyor. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanları, ulaşım imkanları, okulun eğitim modeli ve başarı durumu gibi kriterleri de değerlendirmesi tavsiye ediliyor. MEB tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve kontenjan tablolarının dikkatle incelenmesi, doğru tercih yapılması açısından önem taşıyor