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LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 09:29
LGS TERCİH TARİHLERİ 2026: LGS tercihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler tercih sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda lise tercih işlemleri belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar...