Haberler
Fotohaber
Yaşam
LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama
Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:26
LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama
LGS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercihlerini tamamlayan adaylar, hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilmek için Milli Eğitim Bakanlığının duyurusunu bekliyor. Sonuçların yayımlanmasının ardından adaylar, yerleştirme bilgilerine MEB'in sonuç ekranı üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...