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Giriş Tarihi: 01.08.2026 10:26

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama

LGS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercihlerini tamamlayan adaylar, hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilmek için Milli Eğitim Bakanlığının duyurusunu bekliyor. Sonuçların yayımlanmasının ardından adaylar, yerleştirme bilgilerine MEB'in sonuç ekranı üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama

LGS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihini araştırmaya başladı. 13-27 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden tercihlerini yapan adaylar, hangi liseye yerleştiklerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasını bekliyor

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama

LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in açıkladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

Sonuçlarla birlikte merkezi ve yerel yerleştirme sonrasında boş kalan okul kontenjanları da aynı tarihte duyurulacak.

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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama

LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

2026 LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB'in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama

LGS 2026 NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#LGS #MEB

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