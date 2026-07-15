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LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:52
LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih sürecine geçildi. Öğrenciler, yüzdelik dilimleri ve okulların kontenjanlarını dikkate alarak listelerini oluştururken işlemlerin tamamlanacağı son gün de önem kazandı. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi...