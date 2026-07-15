Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:52

LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih sürecine geçildi. Öğrenciler, yüzdelik dilimleri ve okulların kontenjanlarını dikkate alarak listelerini oluştururken işlemlerin tamamlanacağı son gün de önem kazandı. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi...

  • ABONE OL
LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi

Ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen öğrenciler için tercih işlemleri devam ediyor. Merkezî sınavla öğrenci alan liselerin yanı sıra yerel yerleştirme kapsamındaki ve pansiyonlu okullar da tercih ekranında bulunuyor. Öğrencilerin tercih haklarını kullanırken okul türü, kayıt alanı ve tercih sayısına ilişkin kuralları göz önünde bulundurması gerekiyor.

LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2026 LGS tercihleri 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Öğrenciler ve veliler tercihlerini bu saate kadar e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Elektronik ortamda oluşturulan tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden yapılabilecek. Sistemde ilk olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulların bulunduğu ekran açılacak. Yerel tercihlerini tamamlayan öğrenciler, şartları taşımaları hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan liseler ile pansiyonlu okullar için de tercih oluşturabilecek.

E- OKUL TERCİH İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS'DE KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLİR?

  • Öğrenciler üç farklı ekrandan toplam 20 okula kadar tercih yapabilecek:
  • Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan en fazla 5 okul,
  • Merkezî sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10 okul,
  • Pansiyonlu okullardan en fazla 5 okul.

LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi

LGS NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih dönemi 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026'da ilan edilecek.

MEB ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü MEB'in internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler sonuç ekranından yerleştirildikleri okulu görüntüleyebilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA