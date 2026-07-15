LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2026 e-Okul tercih ekranı ve sonuç tarihi

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden yapılabilecek. Sistemde ilk olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulların bulunduğu ekran açılacak. Yerel tercihlerini tamamlayan öğrenciler, şartları taşımaları hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan liseler ile pansiyonlu okullar için de tercih oluşturabilecek.

E- OKUL TERCİH İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS'DE KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLİR?