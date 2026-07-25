MEB 2026 LGS Nakil ve Yerleştirme Takvimi | LGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS tercih süreci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda 13 Temmuz 2026 tarihinde resmen başladı. Öğrenciler ve aileleri, sınav puanları ile yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ortaokul mezununun hayallerindeki liseye yerleşmek amacıyla oluşturduğu listeler için e-Okul ekranı yakında erişime kapatılacak ve değerlendirme aşaması başlayacak. Böylece LGS tercihlerinin bitiş ve sonuçlarının açıklanış tarihi ön plana çıktı.