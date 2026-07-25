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Giriş Tarihi: 25.07.2026 18:42

MEB 2026 LGS Nakil ve Yerleştirme Takvimi | LGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yürütülen 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonunda sona yaklaşılmasıyla birlikte adaylar ve veliler takvimi yakın takibe aldı. e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinin tamamlanması için belirlenen resmi sürenin son günlerine girilmiş durumda. Peki, "2026 LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte yerleştirme takvimi detayları...

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MEB 2026 LGS Nakil ve Yerleştirme Takvimi | LGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS tercih süreci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda 13 Temmuz 2026 tarihinde resmen başladı. Öğrenciler ve aileleri, sınav puanları ile yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ortaokul mezununun hayallerindeki liseye yerleşmek amacıyla oluşturduğu listeler için e-Okul ekranı yakında erişime kapatılacak ve değerlendirme aşaması başlayacak. Böylece LGS tercihlerinin bitiş ve sonuçlarının açıklanış tarihi ön plana çıktı.

MEB 2026 LGS Nakil ve Yerleştirme Takvimi | LGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 LGS tercih süreci, 13 Temmuz'da başladı ve 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden tamamlayan öğrencilerin, işlemlerini geçerli hale getirebilmeleri için tercihlerini öğrenim gördükleri ortaokul müdürlüklerine onaylatmaları gerekiyor.

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MEB 2026 LGS Nakil ve Yerleştirme Takvimi | LGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?

MEB ile 2026 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları, boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek.

MEB 2026 LGS Nakil ve Yerleştirme Takvimi | LGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2026 LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Süreç

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Açıklama

Tercih Dönemi

13 Temmuz 2026

27 Temmuz 2026

e-Okul üzerinden lise tercihleri alınacak.

Yerleştirme Sonuçları

5 Ağustos 2026

5 Ağustos 2026

Meb.gov.tr üzerinden sonuçlar açıklanacak.

1. Nakil Tercihleri

5 Ağustos 2026

7 Ağustos 2026

Yerleştirme sonuçlarına göre nakil başvuruları alınacak.

1. Nakil Sonuçları

10 Ağustos 2026

10 Ağustos 2026

1. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

2. Nakil Tercihleri

10 Ağustos 2026

12 Ağustos 2026

2. nakil tercih başvuruları alınacak.

2. Nakil Sonuçları

14 Ağustos 2026

14 Ağustos 2026

2. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

İKYM Başvuruları

17 Ağustos 2026

26 Ağustos 2026

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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