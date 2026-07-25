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MEB 2026 LGS Nakil ve Yerleştirme Takvimi | LGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 18:42
MEB 2026 LGS Nakil ve Yerleştirme Takvimi | LGS tercihleri bitti mi, sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB tarafından yürütülen 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonunda sona yaklaşılmasıyla birlikte adaylar ve veliler takvimi yakın takibe aldı. e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinin tamamlanması için belirlenen resmi sürenin son günlerine girilmiş durumda. Peki, "2026 LGS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte yerleştirme takvimi detayları...