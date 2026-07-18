LGS tercihleri ne zaman son? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS tercih sürecinde sona yaklaşılırken, öğrenciler tercihlerin biteceği tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor. İşte, 2026 LGS tercihlerinde sonuç tarihi;