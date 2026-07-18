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LGS tercihleri ne zaman son? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 11:00
LGS tercihleri ne zaman son? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci devam ederken, öğrenciler ve veliler gözlerini son başvuru tarihine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih takvimine göre işlemler belirlenen tarihe kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.