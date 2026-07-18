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Giriş Tarihi: 18.07.2026 11:00

LGS tercihleri ne zaman son? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci devam ederken, öğrenciler ve veliler gözlerini son başvuru tarihine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih takvimine göre işlemler belirlenen tarihe kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

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LGS tercihleri ne zaman son? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS tercih sürecinde sona yaklaşılırken, öğrenciler tercihlerin biteceği tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor. İşte, 2026 LGS tercihlerinde sonuç tarihi;

LGS tercihleri ne zaman son? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 LGS tercih süreci, 13 Temmuz'da başladı ve 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden tamamlayan öğrencilerin, işlemlerini geçerli hale getirebilmeleri için tercihlerini öğrenim gördükleri ortaokul müdürlüklerine onaylatmaları gerekiyor.

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LGS tercihleri ne zaman son? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

LGS tercihleri ne zaman son? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2026

İşlem Tarih
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026
1. nakil tercih sonuçlarının açıklanması 10 Ağustos 2026
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026
2. nakil tercih sonuçlarının açıklanması 14 Ağustos 2026
İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos 2026
Komisyon yerleştirme işlemlerinin tamamlanması 28 Ağustos 2026
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos - 3 Eylül 2026
Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı 4 Eylül 2026
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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