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LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama 2026 | LGS tercihlerinde yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 16:51
LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama 2026 | LGS tercihlerinde yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?
2026 LGS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Böylece lise adayları için en kritik süreç olan tercih dönemi ön plana çıktı ve "yüzdelik dilim" kavramı dikkat çekti. Peki "LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?" İşte MEB bilgileri doğrultusunda öğrencilerin başarı sıralamasını hesaplama yöntemi…