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Giriş Tarihi: 09.07.2026 16:51

LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama 2026 | LGS tercihlerinde yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

2026 LGS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Böylece lise adayları için en kritik süreç olan tercih dönemi ön plana çıktı ve "yüzdelik dilim" kavramı dikkat çekti. Peki "LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?" İşte MEB bilgileri doğrultusunda öğrencilerin başarı sıralamasını hesaplama yöntemi…

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LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama 2026 | LGS tercihlerinde yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

2026 LGS adayları için tercih dönemi ön plana çıktı. Böylece yüzdelik dilim bilgileri hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Hayalindeki lisede eğitim almak isteyen adayların sınav sonuç belgelerinde yer alan yüzdelik dilim, LGS tercih süreçlerinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama 2026 | LGS tercihlerinde yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yani sınavdaki sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.

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LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama 2026 | LGS tercihlerinde yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz (100) sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130. 000 olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama 2026 | LGS tercihlerinde yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

İL VE GENEL YÜZDELİK DİLİM FARKI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan LGS yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilir.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dahil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama 2026 | LGS tercihlerinde yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM ESASTIR?

Tercih sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda okulların geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer almaktadır. Öğrenciler, tercihlerini yaparken bu yüzdelik dilimlere dikkat ederek okulların başarı seviyesini değerlendirmeli ve tercihlerine yön vermelidir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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