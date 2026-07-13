LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

LGS PUANIMA GÖRE HANGİ LİSEYE GİDEBİLİRİM?

LGS tercih sürecinde öğrencilerin hangi liselere yerleşebileceğini belirleyen en önemli ölçüt yüzdelik dilim olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken yalnızca taban puanlara odaklanmak yerine, önceki yılların yüzdelik dilimleri, okul kontenjanları ve il bazındaki yerleşme verilerinin birlikte değerlendirilmesi öneriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ve tercih robotu da adayların kendilerine en uygun okulları belirlemesinde yol gösterici oluyor.