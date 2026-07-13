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LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler
Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:18
LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrilirken, puana göre hangi liselerin tercih edilebileceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 150, 200, 250, 300, 350 ve 400 puan aralığında öğrenci alan okullar; yüzdelik dilim, kontenjan ve il bazındaki yerleşme sonuçlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Tercih döneminde puanın yanı sıra yüzdelik dilimin de dikkate alınması büyük önem taşıyor.