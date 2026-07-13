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Haberler Fotohaber LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler
Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:18

LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrilirken, puana göre hangi liselerin tercih edilebileceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 150, 200, 250, 300, 350 ve 400 puan aralığında öğrenci alan okullar; yüzdelik dilim, kontenjan ve il bazındaki yerleşme sonuçlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Tercih döneminde puanın yanı sıra yüzdelik dilimin de dikkate alınması büyük önem taşıyor.

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LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

2026 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2025 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2026 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

LGS PUANIMA GÖRE HANGİ LİSEYE GİDEBİLİRİM?

LGS tercih sürecinde öğrencilerin hangi liselere yerleşebileceğini belirleyen en önemli ölçüt yüzdelik dilim olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken yalnızca taban puanlara odaklanmak yerine, önceki yılların yüzdelik dilimleri, okul kontenjanları ve il bazındaki yerleşme verilerinin birlikte değerlendirilmesi öneriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ve tercih robotu da adayların kendilerine en uygun okulları belirlemesinde yol gösterici oluyor.

LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

LGS tercih sürecinde adayların en çok yanıt aradığı konuların başında "Hangi puanla hangi liseye girilir?" sorusu geliyor. Geçmiş yılların yerleştirme verileri, 150'den 400 puana kadar farklı puan aralıklarında tercih edilebilecek okul türlerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Peki, LGS'de 150, 200, 250, 300, 350 ve 400 puanla hangi liselere girilebilir?

LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

LGS'DE 150, 200, 250 PUANLA HANGİ LİSELERE GİRİLİR?

150-250 puan aralığındaki öğrenciler için Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan liseler öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

LGS'DE 300, 350 PUANLA HANGİ LİSELERE GİRİLİR?

300-350 puan aralığında ise tercih edilebilecek okul seçenekleri genişliyor.

Bu puan seviyesindeki öğrenciler, birçok Anadolu Lisesinin yanı sıra yüzdelik dilimlerine göre nitelikli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, bazı proje okulları, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerini de tercih edebiliyor.

LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

Sağlıklı bir tercih dönemi için puandan çok yüzdelik dilim, kontenjan ve önceki yılların taban yerleştirme verilerinin birlikte değerlendirilmesi öneriliyor.

LGS’de 150, 200, 250, 300, 350 puanla hangi liselere girilir? 200-300-400 puanla alan liseler

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