LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Tercih sürecinde öğrencilere yol göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif platformu da kullanılabilecek. Dijital platform aracılığıyla adaylar; okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjan durumları, eğitim olanakları ve akademik başarı bilgilerine ulaşabilecek. Öğrenciler, bu verileri değerlendirerek LGS tercihleri döneminde kendilerine uygun liseleri daha bilinçli şekilde belirleyebilecek.