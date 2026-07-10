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LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 10.07.2026 07:09
LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
2026 LGS sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, lise tercih süreci için araştırmalarını yoğunlaştıracak. Adaylar, aldıkları puanlara ve oluşacak yüzdelik dilimlere göre kendilerine uygun okulları belirlemek için lise kontenjanlarını, geçmiş yıllardaki yerleştirme sonuçlarını ve taban puan bilgilerini değerlendirecek. Peki, LGS'de 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puan alan öğrenciler hangi liselere yerleşebilir? İşte puanlara göre tercih edilebilecek okul seçenekleri ve merak edilen detaylar...