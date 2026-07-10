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Haberler Fotohaber LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 10.07.2026 07:09

LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2026 LGS sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, lise tercih süreci için araştırmalarını yoğunlaştıracak. Adaylar, aldıkları puanlara ve oluşacak yüzdelik dilimlere göre kendilerine uygun okulları belirlemek için lise kontenjanlarını, geçmiş yıllardaki yerleştirme sonuçlarını ve taban puan bilgilerini değerlendirecek. Peki, LGS'de 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puan alan öğrenciler hangi liselere yerleşebilir? İşte puanlara göre tercih edilebilecek okul seçenekleri ve merak edilen detaylar...

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LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Tercih sürecinde öğrencilere yol göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif platformu da kullanılabilecek. Dijital platform aracılığıyla adaylar; okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjan durumları, eğitim olanakları ve akademik başarı bilgilerine ulaşabilecek. Öğrenciler, bu verileri değerlendirerek LGS tercihleri döneminde kendilerine uygun liseleri daha bilinçli şekilde belirleyebilecek.

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.
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LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2025 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2026 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAARİF AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

ROTA MAARİF EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS TERCİH EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

13-24 Temmuz tarihleri aralığında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

LGS tercih robotu 13 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

  • Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
  • Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
  • Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
  • Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
  • Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
  • Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799
  • Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483
LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

  • Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096
  • Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319
  • Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425
LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puan alan hangi liseye girer? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

  • Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643
  • Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862
  • Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567
  • Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166
  • Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429
  • Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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