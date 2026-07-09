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Haberler Fotohaber LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 09.07.2026 13:59

LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tercih hazırlıklarını hızlandırdı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre kendilerine uygun liseleri belirlemek için puanlar, kontenjanlar ve önceki yıllara ait yerleştirme verilerini incelemeye başlayacak. Peki, LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir?

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LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Tercih döneminde adaylara rehberlik etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Rota Maarif adlı yeni dijital platformu da erişime açacak. Platform üzerinden okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjan bilgileri, akademik başarıları ve fiziki imkanları görüntülenebilecek. Böylece öğrenciler, LGS tercihleri sürecinde daha bilinçli karar vererek kendileri için en uygun lise tercihlerini oluşturabilecek.

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.
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LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2025 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2026 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS TERCİH EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

13-24 Temmuz tarihleri aralığında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

LGS tercih robotu 13 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

  • Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
  • Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
  • Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
  • Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
  • Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
  • Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799
  • Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483
LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

  • Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096
  • Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319
  • Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425
LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

  • Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643
  • Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862
  • Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567
  • Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166
  • Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429
  • Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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