LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Tercih döneminde adaylara rehberlik etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Rota Maarif adlı yeni dijital platformu da erişime açacak. Platform üzerinden okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjan bilgileri, akademik başarıları ve fiziki imkanları görüntülenebilecek. Böylece öğrenciler, LGS tercihleri sürecinde daha bilinçli karar vererek kendileri için en uygun lise tercihlerini oluşturabilecek.