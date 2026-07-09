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LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 09.07.2026 13:59
LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tercih hazırlıklarını hızlandırdı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre kendilerine uygun liseleri belirlemek için puanlar, kontenjanlar ve önceki yıllara ait yerleştirme verilerini incelemeye başlayacak. Peki, LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir?