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Haberler Fotohaber LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:47

LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?

2026 LGS sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte tam puan alan öğrenci sayısı ve geçmiş yılların başarı tablosu da belli oldu. Peki, 2026 LGS'de kaç kişi tam puan aldı? İşte, 2018'den bu yana LGS'de tam puan alan öğrenci sayıları...

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LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS sonuçlarını bugün saat 10.00'da açıkladı. Öğrenciler sınav puanlarını ve yüzdelik dilimlerini MEB'in sonuç ekranı üzerinden öğrenmeye başladı. MEB'in daha önce yayımladığı takvimde de sonuç tarihi 10 Temmuz 2026 olarak duyurulmuştu.

LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?

2026 LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

2026 LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklandı. Bu yıl sınavdaki bütün soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

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LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?

YILLARA GÖRE LGS'DE TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİ SAYILARI

LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 puan alan öğrenci sayısı her yıl sınavın güçlük düzeyine ve başarı oranlarına göre değişiyor. 2026 yılında 452 öğrenci tam puana ulaşırken en yüksek sayı 719 öğrenciyle 2025 yılında kaydedildi.

LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?

EN FAZLA LGS BİRİNCİSİ HANGİ YIL ÇIKTI?

2018'den bu yana en fazla LGS birincisinin çıktığı yıl 2025 oldu. Geçen yıl 66 farklı ilden 719 öğrenci, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

2023 yılında 562, 2019 yılında ise 565 öğrenci tam puana ulaştı. En düşük birinci sayısı, 18 öğrenciyle sınavın ilk kez uygulandığı 2018 yılında kaydedildi.

LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre 2026 LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler tercih listelerini hazırlarken sınav puanlarının yanı sıra Türkiye geneli ve il geneli yüzdelik dilimlerini de dikkate alacak.

LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?

LGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.


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