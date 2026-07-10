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LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:47
LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?
2026 LGS sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte tam puan alan öğrenci sayısı ve geçmiş yılların başarı tablosu da belli oldu. Peki, 2026 LGS'de kaç kişi tam puan aldı? İşte, 2018'den bu yana LGS'de tam puan alan öğrenci sayıları...