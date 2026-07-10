LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısı belli oldu! 2026 LGS’de kaç kişi tam puan aldı?

EN FAZLA LGS BİRİNCİSİ HANGİ YIL ÇIKTI?

2018'den bu yana en fazla LGS birincisinin çıktığı yıl 2025 oldu. Geçen yıl 66 farklı ilden 719 öğrenci, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

2023 yılında 562, 2019 yılında ise 565 öğrenci tam puana ulaştı. En düşük birinci sayısı, 18 öğrenciyle sınavın ilk kez uygulandığı 2018 yılında kaydedildi.