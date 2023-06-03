Giriş Tarihi: 03.06.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 16:40

LGS’ye kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu 2023? MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?

4 Haziran Pazar LGS sınavı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS sınavına katılım gösterecek kişi sayısı günden günde araştırılıyor. Liselere Geçiş Sınavı iki oturumda yapılacak. Sözel ve sayısal olarak iki ayrı alanda yeterliliği ölçen sınavda alana göre verilen süre farklılık gösteriyor. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Peki LGS'ye kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu 2023? MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?