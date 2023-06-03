Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS’ye kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu 2023? MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 16:40

LGS’ye kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu 2023? MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?

4 Haziran Pazar LGS sınavı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS sınavına katılım gösterecek kişi sayısı günden günde araştırılıyor. Liselere Geçiş Sınavı iki oturumda yapılacak. Sözel ve sayısal olarak iki ayrı alanda yeterliliği ölçen sınavda alana göre verilen süre farklılık gösteriyor. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Peki LGS'ye kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu 2023? MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?

LGS’ye kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu 2023? MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?

Liseye Geçiş Sınavı kapsamında 4 Haziran'da sınava giren öğrenciler ve velileri LGS'ye kaç kişinin gireceğini merak ediyor. İyi bir lisenin kapısını aralamak isteyen öğrenciler Sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak giriş yapacak. Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek. Peki LGS'ye kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu 2023? MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?

LGS’ye kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu 2023? MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?

LGS'YE KAÇ ÖĞRENCİ GİRECEK?

LGS merkezi sınavı, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda toplam 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak.

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak gerçekleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS’ye kaç kişi girecek, kaç kişi başvurdu 2023? MEB LGS sınavına kaç kişi katılıyor?

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek sınavda sözel ve sayısal iki oturum halinde 90 soru sorulacak. 1 milyondan fazla öğrenci 4 Haziran Pazar günü katılım göstereceği LGS sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor. İkinci oturum olan Sayısal sınavı 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayan oturum 13:00'de sona erecek.

Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.

SON DAKİKA