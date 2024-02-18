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Haberler Fotohaber Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Limak Çimento (LMKDC) borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 17:16

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Limak Çimento (LMKDC) borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiren Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada "Limak halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündemde. 16,20 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; LMKDC borsada ne zaman işlem görür? İşte, Limak Çimento halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi son durum…

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Limak Çimento LMKDC borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. SPK onayı alan şirket, 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz oldu. Hatırlanacağı üzere 16,20 TL hisse fiyatıyla harka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Peki, Limak Çimento halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, LMKDC borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Limak Çimento LMKDC borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi.

Yayınlanan takvime göre, Limak Çimento halka arzı için talep toplama işlemleri, Şirket, 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

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Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Limak Çimento LMKDC borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

LİMAK ÇİMENTO HİSSE FİYATI NE KADAR?

Limak Çimento halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 16,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

Bireysel yatırımcılara, eşit dağıtım yapılacağı açıklandı.

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Limak Çimento LMKDC borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

LİMAK ÇİMENTO HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Limak Çimento ''LMKDC'' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Limak Çimento LMKDC borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

LİMAK ÇİMENTO KAÇ LOT VERİR?

Limak Çimento halka arz 155,930,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

İşte olası lot dağıtım sayıları;

- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)

- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)

- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)

- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)

- 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)

- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)

- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)

- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)

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