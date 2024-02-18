Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Limak Çimento (LMKDC) borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. SPK onayı alan şirket, 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz oldu. Hatırlanacağı üzere 16,20 TL hisse fiyatıyla harka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Peki, Limak Çimento halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, LMKDC borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…