Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:58

MEB Lise kayıt tarihleri 2023 – 2024: LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son kayıt tarihi ne zaman?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 19 Temmuzda sona eren LGS tercihleri sonrası sonuçlar 24 Temmuz tarihinde açıklanacak. Bu noktada lise kayıt tarihleri MEB tarafından yayımlanan Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi içerisinde yayımlandı. Depremzedelere pozitif ayrımcılık yapılacakken, merkezi ve yerel yerleştirmeler hakkında açıklamalar da kılavuzda yer aldı. Peki, lise kayıtları ne zaman 2023, son tarih ne zaman belli mi? MEB Lise kayıtları nasıl yapılır, nereden? İşte konu hakkında detaylar