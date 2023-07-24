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Haberler Fotohaber MEB Lise kayıt tarihleri 2023 – 2024: LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son kayıt tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:58

MEB Lise kayıt tarihleri 2023 – 2024: LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son kayıt tarihi ne zaman?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 19 Temmuzda sona eren LGS tercihleri sonrası sonuçlar 24 Temmuz tarihinde açıklanacak. Bu noktada lise kayıt tarihleri MEB tarafından yayımlanan Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi içerisinde yayımlandı. Depremzedelere pozitif ayrımcılık yapılacakken, merkezi ve yerel yerleştirmeler hakkında açıklamalar da kılavuzda yer aldı. Peki, lise kayıtları ne zaman 2023, son tarih ne zaman belli mi? MEB Lise kayıtları nasıl yapılır, nereden? İşte konu hakkında detaylar

MEB Lise kayıt tarihleri 2023 – 2024: LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son kayıt tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı lise kayıt tarihleri 2023 hakkında açıklamalarda bulundu. Lise tercih sonuçları 24 Temmuzda MEB tarafından açıklanacak. Bu noktada ebeveynler ve öğrencileri lise kayıtları ne zaman başlıyor, son tarih ne zaman, kayıt nasıl yapılır sorularına dair yanıtları arıyor. Yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme sonuçlarından sonra lise kayıtları da başlayacak. İşte lise kayıtları 2023 hakkında detaylar

MEB Lise kayıt tarihleri 2023 – 2024: LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son kayıt tarihi ne zaman?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS tercihleri 19 Temmuz'da sona erdi. Sonuçlar ise 24 Temmuz'da açıklanacak.

1. nakil başvuruları 24 Temmuz ve 28 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.

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MEB Lise kayıt tarihleri 2023 – 2024: LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son kayıt tarihi ne zaman?

2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI 31 TEMMUZDA BAŞLAYACAK

2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'de tamamlanacak.

MEB Lise kayıt tarihleri 2023 – 2024: LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son kayıt tarihi ne zaman?

TÜRKİYE GENELİNDE 2 BİN 492 LİSEYE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK

Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

MEB Lise kayıt tarihleri 2023 – 2024: LGS lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, son kayıt tarihi ne zaman?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Olağan üstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrenciler;

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