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MEB 2026 Lise Kayıt Detayları | Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:14
MEB 2026 Lise Kayıt Detayları | Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
2026 LGS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, lise adayları için kayıt dönemi heyecanı başlayacak. Yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşen öğrencilerin, yeni eğitim-öğretim yılında sıralarına oturabilmek için yasal prosedürleri bilmesi gerekiyor. Peki "2026 lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?" İşte MEB kılavuzuna göre detaylar…