MEB 2026 Lise Kayıt Detayları | Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak aşağıdaki evrakların okula teslim edilmesi gerekiyor:

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.