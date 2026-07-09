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Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:14

MEB 2026 Lise Kayıt Detayları | Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 LGS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, lise adayları için kayıt dönemi heyecanı başlayacak. Yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşen öğrencilerin, yeni eğitim-öğretim yılında sıralarına oturabilmek için yasal prosedürleri bilmesi gerekiyor. Peki "2026 lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?" İşte MEB kılavuzuna göre detaylar…

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MEB 2026 Lise Kayıt Detayları | Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Lise Kayıt Takvimi ile birlikte Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek okullarına giriş işlemlerinde izlenecek adımlar gündeme geldi. Böylece lise kayıt sürecinin tarihi ve herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına bilinmesi gereken resmi kuralları ön plana çıktı. 9.sınıf olarak okul yolunu tutacak öğrencilerden istenecek belgeler, başvuru adımları ve tarih aralıkları dikkat çekti.

MEB 2026 Lise Kayıt Detayları | Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı lise kayıt süreci kapsamında tarih belirtmiyor. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak bu durumda öğrencilerin yerleştikleri okul ile iletişim kurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

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MEB 2026 Lise Kayıt Detayları | Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

MEB 2026 LGS TAKVİMİ

10 Temmuz: Sonuçların açıklanışı

13-24 Temmuz: Tercihlerin başlangıcı

5 Ağustos: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan ilanı

5-14 Ağustos: Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları

MEB 2026 Lise Kayıt Detayları | Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak aşağıdaki evrakların okula teslim edilmesi gerekiyor:

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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