Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 6. maçında Lugano'yla karşılaştı. Mücadeleyi canlı yayında izleyemeyenler yoğun olarak Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller şeklinde araştırmalarına devam ediyor. LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller detayları şöyle; MAÇTAN DAKİKALAR Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 2-0 yendi. İLK YARI 12. dakikada ceza yayının gerisinden Sabbatini'nin şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi. 21. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında topla buluşan Tayfur'un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 22. dakikada ceza yayının gerisinden Salih'in şutunda kaleci topu güçlükle çeldi. 36. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cenk'in şutunda savunmaya çarpan top yeniden Cenk'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 0-1 İKİNCİ YARI 59. dakikada sağ çaprazdan etkili bir şekilde ceza sahasına giren Semih'in vuruşu top kaleciden döndü. 69. dakikada Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Hajrizi'nin vuruşunu Ersin çıkardı. 75. dakikada Semih'in sağ çapraz cezasına sahasına girmesinin ve çalım atmasının ardından çektiği şutu Saipi çıkardı. 78. dakikada Celar'ın kale sahasının önünden çektiği şut üstten auta çıktı. 87. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Hekimoğlu pasını Semih'e aktarırken, Semih'in şutunda kaleci Saipi kornere çeldi. 88. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Emrecan Terzi'nin ceza sahasından vuruşu ağlarla buluştu. 0-2 Müsabaka Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Letzigrund Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radosław Siejka Lugano: Saipi, Arigoni (Dk. 70 Espinoza), Mai, Hajrizi, Hajdari (84. Babic), Mahmoud (Dk. 46 Vladi), Sabbatini (Dk. 70 Macek), Bislimi, Steffen, Celar, Cimignani (Dk. 84 El Wafi) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amartey, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic (Dk. 90+4 Aytuğ Kömeç), Salih Uçan (Dk. 61 Ege Tıknaz), Chamberlain, Muleka (Dk. 61 Mustafa Hekimoğlu), Tayfur Bingöl (Dk. 85 Emirhan Delibaş), Cenk Tosun (Dk.46 Semih Kılıçsoy) Goller: Dk. 36 Cenk Tosun, Dk. 88 Emrecan Terzi (Beşiktaş) Kırmızı kartlar: Dk. 90 Steffen (Lugano), Dk. 90 Chamberlain (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 9 Muleka, Dk. 63 Ege Tıknaz, Dk. 75 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 79 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 73 Espinoza (Lugano), Dk. 76 Hajdari (Lugano)