Giriş Tarihi: 15.12.2023 05:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 05:53

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ | Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller

UEFA Konferans Ligi D Grubu son maçında Beşiktaş, rakibi Lugano'yu 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakayı izleyemeyenler ise Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Lugano Beşiktaş maç özeti ve tüm detaylar.