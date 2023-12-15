Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ | Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller
Giriş Tarihi: 15.12.2023 05:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 05:53

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ | Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller

UEFA Konferans Ligi D Grubu son maçında Beşiktaş, rakibi Lugano'yu 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakayı izleyemeyenler ise Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Lugano Beşiktaş maç özeti ve tüm detaylar.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ | Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 6. maçında Lugano'yla karşılaştı. Mücadeleyi canlı yayında izleyemeyenler yoğun olarak Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller detayları şöyle;

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ | Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller

MAÇTAN DAKİKALAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu 2-0 yendi.

İLK YARI

12. dakikada ceza yayının gerisinden Sabbatini'nin şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

21. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında topla buluşan Tayfur'un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ | Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller

22. dakikada ceza yayının gerisinden Salih'in şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.

36. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cenk'in şutunda savunmaya çarpan top yeniden Cenk'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 0-1

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ | Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller

İKİNCİ YARI

59. dakikada sağ çaprazdan etkili bir şekilde ceza sahasına giren Semih'in vuruşu top kaleciden döndü.

69. dakikada Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Hajrizi'nin vuruşunu Ersin çıkardı.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ | Konferans Ligi Lugano Beşiktaş maç özeti ve goller

75. dakikada Semih'in sağ çapraz cezasına sahasına girmesinin ve çalım atmasının ardından çektiği şutu Saipi çıkardı.

78. dakikada Celar'ın kale sahasının önünden çektiği şut üstten auta çıktı.

SON DAKİKA