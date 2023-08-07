Lyme hastalığı nedir? Bella Hadid’in hastalığı LYM Lyme belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı?

Başlangıç seviyesinde tedavi edilmeyen lyme hastalığının farklı belirtileri de gelişebilir. Bunlar:

Nörolojik problemler: Yüzün bir tarafının geçici felci, uzuvlarda uyuşukluk hissi, kilo verme, beyni çevreleyen zarların iltihaplanması (menenjit)

Eklem ağrıları: Özellikle dizleri etkisi altına alan bu durum şiddetli eklem ağrılarına neden olabilir. Ayrıca ağrı diğer ekleme geçerek zaman zaman yer değiştirebilir.

Eritema göçleri: Vücudun diğer bölgelerinde döküntünün oluşması

Grip benzeri semptomlar: Titreme, ateş, yorgunluk, baş ağrıları.

Diğerlerine göre daha az rastlanan belirtiler:

Göz iltihabı

Kalp atışında değişimler

Aşırı yorgunluk hali

Karaciğer iltihabı (hepatit)

LYM HASTALIĞI TEDAVİSİ

Lyme hastalığı için uygulanan tedavi yöntemi çeşitli antibiyotikleri içerir.

AĞIZ YOLUYLA ALINAN ANTİBİYOTİKLER

Lyme hastalığının erken tedavisinde doksisiklin adında bir ilaç kullanılır. Ancak bu antibiyotik 8 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde kullanılır. Gebe ve emziren kadınlar için amoksisilin ya da sefuroksim kullanılır. Bu antibiyotiklerin 14-21 gün doktor tavsiyesine göre kullanılması gerekebilir.

İNTRAVENÖZ ANTİBİYOTİKLER

Eğer hastalık merkezi sinir sistemine ulaşmışsa bu evrede doktorunuz 14-28 gün boyunca intravenöz bir antibiyotik tedavi seçeneğini sunabilir.