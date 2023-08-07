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Haberler Fotohaber Lyme hastalığı nedir? Bella Hadid’in hastalığı LYM Lyme belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 14:25

Lyme hastalığı nedir? Bella Hadid’in hastalığı LYM Lyme belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı?

Bella Hadid Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Uzun yıllardır hastalığın belirtilerini taşıdığını ifade ederken Filistin asıllı dünyaca ünlü güzel model tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi. Bu kapsamda ise ünlü modelin takipçileri "Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir, belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı?" sorularına yanıt arıyor. İştre enfekte kenelerin ısırması sonucunda vücuda taşınan Borrelia burdorferi bakterisi sebebiyle ortaya çıkan LYM Lyme hastalığı hakkında detaylar.

Lyme hastalığı nedir? Bella Hadid’in hastalığı LYM Lyme belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı?

15 yıldır Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlü model Lyme hastalığına yakalandığını duyurdu. Son halini yayınlayan Bella Hadid, acı veren sürecini anlattı. Hadid yaptığı paylaşımda "Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı" ifadelerini kullanırken ünlü modelin yaptığı paylaşım sonrası hastalıkla ilgili detaylar da merak konusu haline geldi. Peki, Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir, belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı? İşte LYM Lyme hastalığına dair merak edilenler.

Lyme hastalığı nedir? Bella Hadid’in hastalığı LYM Lyme belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı?

BELLA HADİD LYME HASTALIĞININ PENÇESİNDE

Uzun süredir sosyal medyadan uzak olan baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk, ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı 30'dan fazla semptomla boğuşan ünlü modelin kardeşi Gigi Hadid, birkaç gün önce kardeşi Bella Hadid ile defilede çekilen eski bir fotoğrafını paylaşarak "Geri dönmek için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Lyme hastalığı nedir? Bella Hadid’in hastalığı LYM Lyme belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı?

Peki, Lyme hastalığı nedir?

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lym hastalığı başlangıçta kırmızı yuvarlak döküntü şeklinde meydana gelir. Ancak zamanla genişlemeye, iç içe geçen halka şeklinde büyüyerek orta kısmından solgunluk görülür. Genellikle meydana gelen bu görünüm kenenin ısırmasından 3-30 güne kadar gözlemlenir ancak tüm semptomlar kişilerde farklılık gösterebilir. Bu belirtileri şöyle sıralayabiliriz:

Yorgunluk
Ateş
Titreme
Eritema migrans (döküntünün birden fazla alana yayılma hali)
Baş ağrısı
Lenf bezlerinde şişme
Bedende ağrılar

Lyme hastalığı nedir? Bella Hadid’in hastalığı LYM Lyme belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı?

Başlangıç seviyesinde tedavi edilmeyen lyme hastalığının farklı belirtileri de gelişebilir. Bunlar:

Nörolojik problemler: Yüzün bir tarafının geçici felci, uzuvlarda uyuşukluk hissi, kilo verme, beyni çevreleyen zarların iltihaplanması (menenjit)

Eklem ağrıları: Özellikle dizleri etkisi altına alan bu durum şiddetli eklem ağrılarına neden olabilir. Ayrıca ağrı diğer ekleme geçerek zaman zaman yer değiştirebilir.

Eritema göçleri: Vücudun diğer bölgelerinde döküntünün oluşması

Grip benzeri semptomlar: Titreme, ateş, yorgunluk, baş ağrıları.

Diğerlerine göre daha az rastlanan belirtiler:

  • Göz iltihabı
  • Kalp atışında değişimler
  • Aşırı yorgunluk hali
  • Karaciğer iltihabı (hepatit)

LYM HASTALIĞI TEDAVİSİ

Lyme hastalığı için uygulanan tedavi yöntemi çeşitli antibiyotikleri içerir.

AĞIZ YOLUYLA ALINAN ANTİBİYOTİKLER

Lyme hastalığının erken tedavisinde doksisiklin adında bir ilaç kullanılır. Ancak bu antibiyotik 8 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde kullanılır. Gebe ve emziren kadınlar için amoksisilin ya da sefuroksim kullanılır. Bu antibiyotiklerin 14-21 gün doktor tavsiyesine göre kullanılması gerekebilir.

İNTRAVENÖZ ANTİBİYOTİKLER

Eğer hastalık merkezi sinir sistemine ulaşmışsa bu evrede doktorunuz 14-28 gün boyunca intravenöz bir antibiyotik tedavi seçeneğini sunabilir.

Lyme hastalığı nedir? Bella Hadid’in hastalığı LYM Lyme belirtileri nelerdir, ölümcül müdür, tedavisi var mı?

LYM HASTALIĞI TESTİ NEREDE YAPILIR?

Avrupa ve Amerika'da 25-30 yıl önce temeli atılan lyme klinikleri bulunsa da ülkemizde ne yazık ki bu hastalığın teşhisini koymak bile oldukça zor. Hepimizin bildiği gibi hastalık başlangıç aşamasındayken uygulanan tedavi çok önemlidir ve tedavinin seyrini önemli ölçüde etkiler.

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