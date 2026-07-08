Maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı? 14 günlük memur maaş farkı ödeme takviminde gözler SGK’da!

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİNDE KRİTİK TAKVİM İŞLİYOR

Kamu kurumlarında görev yapan çalışanlar, yeni dönem zam farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Normal şartlarda memurlar her ayın 15'inde maaş almaktadır. Temmuz ayı maaşları 15 Temmuz'da doğrudan zamlı olarak hesaplara aktarılacaktır. Ancak ayın ilk yarısını kapsayan 14 günlük süreye ait katsayı artışından doğan farklar, ana maaş ödemesinden bağımsız bir süreç gerektirmektedir.

Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri (4C) ise, Temmuz ayı ödemelerini zam oranları henüz açıklanmadığı için eski tutarlar üzerinden aldılar. Yüzde 13,52'lik kesinleşen zam farkının bu hak sahiplerine ulaştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından özel bir ödeme takvimi ilan edilecek.