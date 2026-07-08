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Haberler Fotohaber Maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı? 14 günlük memur maaş farkı ödeme takviminde gözler SGK'da!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 08:02 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 08:07

Maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı? 14 günlük memur maaş farkı ödeme takviminde gözler SGK'da!

Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin gözü kulağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bakanlıklardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla kesinleşen yeni zam oranlarının ardından, memurların merakla beklediği 14 günlük maaş farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceği araştırılıyor. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı?

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Maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı? 14 günlük memur maaş farkı ödeme takviminde gözler SGK’da!

Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte kamu personeli ve emeklilerin Temmuz dönemi zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi. Görevdeki devlet memurları her ayın 15'inde maaşlarını peşin aldıkları için, 1 Temmuz ile 14 Temmuz tarihleri arasında oluşan katsayı farkı ek bir bordro ile hesaplanıyor. Bu doğrultuda milyonlar, bütçe planlaması yapmak adına ödeme günlerini içeren detaylı listeleri sorguluyor.

Maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı? 14 günlük memur maaş farkı ödeme takviminde gözler SGK’da!

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?

Çalışan memurların yakından takip ettiği 14 günlük maaş farkı hesabı, tamamen unvan, derece, kademe ve kıdeme göre değişiklik gösterir. 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki döneme ait yeni katsayılar ile eski katsayılar arasındaki fark hesaplanarak net tutar ortaya çıkarılır.

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Maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı? 14 günlük memur maaş farkı ödeme takviminde gözler SGK’da!

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİNDE KRİTİK TAKVİM İŞLİYOR

Kamu kurumlarında görev yapan çalışanlar, yeni dönem zam farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Normal şartlarda memurlar her ayın 15'inde maaş almaktadır. Temmuz ayı maaşları 15 Temmuz'da doğrudan zamlı olarak hesaplara aktarılacaktır. Ancak ayın ilk yarısını kapsayan 14 günlük süreye ait katsayı artışından doğan farklar, ana maaş ödemesinden bağımsız bir süreç gerektirmektedir.

Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri (4C) ise, Temmuz ayı ödemelerini zam oranları henüz açıklanmadığı için eski tutarlar üzerinden aldılar. Yüzde 13,52'lik kesinleşen zam farkının bu hak sahiplerine ulaştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından özel bir ödeme takvimi ilan edilecek.

Maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı? 14 günlük memur maaş farkı ödeme takviminde gözler SGK’da!

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından duyurulacak takvimle ödenecek maaş farkları için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz zam dönemleri incelendiğinde zam farkı ödemelerinin Temmuz ayının üçüncü haftasında çalışanların ve emeklilerin hesaplarına geçmesi öngörülüyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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