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Maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı? 14 günlük memur maaş farkı ödeme takviminde gözler SGK'da!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 08:02
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 08:07
Maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı? 14 günlük memur maaş farkı ödeme takviminde gözler SGK'da!
Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin gözü kulağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bakanlıklardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla kesinleşen yeni zam oranlarının ardından, memurların merakla beklediği 14 günlük maaş farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceği araştırılıyor. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak, açıklandı mı?