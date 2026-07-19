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Haberler Fotohaber MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:11

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

2026 YKS tercih döneminde mühendislik programlarına yönelen adayların değerlendirdiği bölümlerden biri de Makine Mühendisliği olacak. Makine Mühendisliği taban puanları, devlet ve vakıf üniversitelerinde oluşan başarı sıralamalarıyla birlikte tercih listelerine yön verecek. İşte, taban puanları ve kontenjanlar...

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MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Makine Mühendisliği bölümünü tercih etmeyi planlayan adaylar, üniversitelerin son yerleştirme sonuçlarını dikkate alacak. Makine Mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları, programların hangi seviyede öğrenci kabul ettiğini gösteriyor. Makine Mühendisliği taban puanları tablosunda kontenjanlar ve yerleşen öğrenci sayıları da yer alıyor.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı Sırası Taban
Puan
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
6
5
8		 5
7
6
8		 129.268

148.115
196.344		 377,0226
356,45135
373,00526
339,11315
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 31
19
15
22		 23
14
13
3		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
290,86817
Dolmadı
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
9
10
14		 14
12
13
14		 1.226
1.391
1.151
1.658		 534,45394
535,83881
542,01260
536,47553
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 26
26
26
27		 29
29
29
27		 2.358
2.086
2.562
2.813		 527,65394
531,18670
535,34807
531,18445
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 2.448
89.543

 527,27178
393,55538
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
120
150
180		 123
123
154
185		 3.264
3.659
4.832
6.321		 523,30271
522,82995
527,94562
520,86585
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
75
70
80		 67
77
72
82		 3.596
3.771
3.584
2.695		 521,95467
522,38730
531,70153
531,64691
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 13
12
11
12		 4.068
4.840
4.973
6.503		 520,05664
517,76512
527,48902
520,41853
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 150
150
180
200		 154
154
185
205		 6.106
7.430
9.886
13.032		 513,03357
508,63864
515,67219
507,30000
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 22
22
22
26		 22
22
22
26		 9.219
7.769
8.495
10.223		 504,34293
507,69212
518,69503
512,48953
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
8		 12
11
9
8		 10.287
8.917
8.517
7.876		 501,87353
504,37918
518,64022
517,29253
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
85
80
80		 77
88
82
82		 14.114
15.819
17.947
23.706		 493,68466
487,61866
501,09330
490,77253
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 125
215
210
210		 129
221
216
216		 17.686
22.581
26.723
34.612		 487,31957
474,69563
487,86232
476,33972
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
50		 52
57
52
52		 20.174
17.132
14.352
17.798		 483,38623
485,02760
507,11332
499,60509
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
80		 57
57
52
82		 25.843
27.413
32.210
46.464		 474,87944
466,49119
480,50867
461,75107
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
13
12
14		 14
14
13
14		 29.485
33.211
36.821
44.573		 469,88873
457,72051
474,62879
464,09045
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
50		 52
57
52
52		 31.639
34.037
34.910
42.492		 467,03027
456,47926
477,02327
466,60165
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
77
72
72		 36.251
38.243
39.608
45.917		 461,3653
450,43491
471,18316
462,40501
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 62
88
82
82		 36.572
42.798
44.355
52.154		 460,96194
444,34417
465,58101
455,05867
MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
6
7		 5
5
7
7		 38.604
36.696
37.247
41.147		 458,60457
452,57138
474,07573
468,22584
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
4
4
 20
4
4
 39.189
7.572
8.541
 457,87757
508,19306
518,61147
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 33
33
33
33		 33
33
33
33		 41.762
43.044
34.927
36.382		 454,86571
444,00898
477,00037
474,10369
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 93
98
93
93		 42.202
47.282
49.369
59.978		 454,36372
438,51935
459,92997
446,20898
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
7
10		 6
5
8
10		 42.435
47.699
45.131
58.563		 454,09683
437,98022
464,74014
447,77374
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
6		 8
7
8
6		 42.709
44.952
42.647
50.885		 453,77811
441,44681
467,54578
456,56227
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
85
80
80		 72
88
82
82		 42.857
48.351
48.484
58.784		 453,61217
437,18741
460,94084
447,53047
TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6


 8


 43.715


 452,66098
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 43.930
31.788
32.402
57.956		 452,41299
459,73511
480,24950
448,44952
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
9
8
8		 9
10
9
8		 49.042
53.369
50.946
63.698		 446,78521
431,09463
458,09924
442,06040
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 63
61
56
56		 65
63
58
58		 49.229
54.670
54.773
60.054		 446,55373
429,56858
453,64059
446,13130
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
13
13		 11
10
14
13		 51.683
54.259
54.318
64.178		 443,98016
430,04338
454,15173
441,55045
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
6
4
8		 4
7
5
8		 51.880
59.677
55.445
64.975		 443,75911
423,84855
452,90271
440,68365
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
85
80
80		 72
88
82
82		 52.724
60.187
58.525
68.907		 442,90481
423,23492
449,65435
436,37270
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
70		 36
36
31
72		 52.949
63.672
64.807
84.679		 442,66675
419,27354
442,85697
419,98426
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 62
88
82
82		 54.297
62.400
60.079
68.881		 441,2362
420,74176
447,95727
436,39881
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
8
7
6		 10
8
7
6		 55.158
59.411
55.906
54.628		 440,25832
424,13617
452,38554
452,27523
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 11
11
11
10		 56.121
57.557
50.732
54.492		 439,28998
426,23094
458,36666
452,43416
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
7		 7
7
7
7		 56.689
61.136
53.499
69.826		 438,72801
422,16474
455,06936
435,34096
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
95
90
90		 82
98
93
93		 57.117
64.124
62.486
72.820		 438,29936
418,76836
445,36209
432,11465
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
7
7
40		 12
8
8
40		 57.119
63.967
65.926
89.412		 438,29813
418,94431
441,68593
415,34661
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
6		 6
6
6
6		 58.161
77.090
74.676
84.785		 437,24126
405,38025
432,46415
419,87879
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
8
7
6		 8
9
8
6		 62.079
69.553
57.312
63.399		 433,26806
413,00690
450,92410
442,38519
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
105
100
100		 93
108
103
103		 65.550
75.176
72.080
82.366		 429,90474
407,28463
435,11929
422,44306
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
105
100
100		 93
108
103
103		 68.391
79.599
79.469
95.883		 427,11021
402,89102
427,78780
409,35253
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 15
15
6
3		 68.807
89.587
Dolmadı
Dolmadı		 426,71669
393,51998
Dolmadı
Dolmadı
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
42		 50
50
50
42		 69.953
49.197
30.788
24.971		 425,65724
436,20692
482,33714
489,03354
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
3
5
5		 5
4
6
5		 73.600
78.600
75.023
81.279		 422,21664
403,84203
432,12739
423,51301
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 4
3
4
3		 75.070
92.950
75.131
84.666		 420,87438
390,47428
432,02694
419,99326
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 77.776
93.354
96.641
114.027		 418,44708
390,12251
411,79452
393,11152
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
115
110
110		 103
118
113
113		 78.153
91.307
90.571
104.371		 418,09623
391,93752
417,23905
401,53514
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
6
8
7		 9
7
9
7		 78.171
88.470
79.870
86.973		 418,08118
394,53925
427,41478
417,77986
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 79.465
92.056
92.800
108.393		 416,92417
391,27902
415,15227
397,98184
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
5
6		 4
4
6
6		 80.834
95.314
83.984
90.171		 415,69256
388,47187
423,45649
414,62451
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
4
3
2		 4
5
4
2		 81.382
96.783
77.760
92.963		 415,21128
387,17195
429,42536
412,10951
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 5
5
5
4		 85.035
92.668
86.265
94.287		 411,89771
390,71457
421,31231
410,84642
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
19
14
14		 8
20
15
15		 85.040
135.346
138.140
144.536		 411,89325
357,91461
379,57569
369,71648
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
5		 6
6
5
5		 86.863
89.226
80.406
87.273		 410,23508
393,83917
426,87757
417,48075
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 87.058
105.217
102.681
118.516		 410,05263
380,07007
406,52816
389,37028
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
4
3
3		 4
5
4
3		 87.893
99.469
75.494
74.536		 409,31725
384,79960
431,66352
430,33956
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
5
9
15		 8
6
10
15		 89.092
94.021
100.618
139.845		 408,254
389,53150
408,35443
373,03846
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 105
105
100
100		 108
108
103
103		 91.278
110.173
106.752
125.803		 406,33384
376,07123
403,17290
383,49045
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
5
10
15		 3
6
11
15		 92.919
115.627
115.736
137.463		 404,95312
371,78970
395,99588
374,78157
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
4
5		 3
3
5
5		 93.900
101.815
95.418
98.080		 404,11055
382,82038
412,85862
407,28528
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 52
67
62
62		 94.595
122.318
126.983
143.349		 403,5398
366,79266
387,46548
370,55295
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 68
109
102
82		 96.632
118.537
109.675
126.178		 401,90164
369,62882
400,78470
383,17810
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
100		 82
108
103
103		 109.069
136.367
132.585
146.685		 391,872
357,21290
383,50138
368,28071
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 110.886


 390,4459
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 112.751
128.896
116.313
133.951		 389,03576
362,28457
395,55618
377,27586
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
85
80
80		 72
88
82
82		 116.102
138.211
133.828
154.566		 386,50531
356,05034
382,62939
362,98066
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
42
39
39		 51
42
39
39		 120.992
111.348
85.597
90.685		 382,93776
375,12672
421,94621
414,20919
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 63
61
56
56		 65
63
58
58		 121.195
143.044
145.176
170.441		 382,77349
353,10746
374,88868
353,22627
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 122.548
147.699
140.722
162.238		 381,73926
350,24006
377,80515
358,05470
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
2
4
19		 6
3
5
19		 125.145
136.155
130.061
173.998		 379,88556
357,35257
385,22189
351,13050
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
6
5
8		 5
7
6
8		 129.268

148.115
196.344		 377,0226
356,45135
373,00526
339,11315
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
 52
67
62
 129.436
145.944
139.442
 376,91889
351,31957
378,69931
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
95
90
90		 77
98
93
93		 129.712
152.932
152.031
178.631		 376,72937
347,11408
370,49166
348,48415
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
29
29
20		 26
30
30
20		 134.464
158.983
172.712
231.116		 373,47154
343,66048
358,34680
323,08047
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 52
67
62
62		 136.931
163.603
163.239
189.088		 371,73708
341,10334
363,75690
342,84007
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 32
61
65
82		 32
61
65
82		 143.885
206.137
105.973
124.222		 367,26728
320,97455
403,82741
384,77530
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 93
98
93
93		 143.894
173.252
180.933
204.517		 367,25994
336,08236
353,97308
335,10996
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
29
29
20		 26
30
30
20		 146.765
170.718
192.025
257.194		 365,44633
337,39375
348,38158
312,62311
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 63
61
56
56		 65
63
58
58		 152.734
185.020
189.066
213.017		 361,82978
330,29485
349,84785
331,10849
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 93
98
93
93		 153.109
177.358
178.391
209.239		 361,62583
333,96236
355,29866
332,83414
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 35
35
35
35		 153.227
107.087
73.527
77.828		 361,55834
378,49845
433,63535
426,94888
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
95
90
90		 72
98
93
93		 153.949
188.384
190.087
220.114		 361,15111
328,77510
349,34537
327,87256
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 154.155
179.073
193.875
242.785		 361,03292
333,12021
347,49305
318,28254
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
105
100
100		 93
108
103
103		 154.725
191.512
197.346
219.734		 360,70768
327,33833
345,80099
328,04835
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BOSNA-HERSEK) (Yurt Dışı )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 156.148


 359,86286
TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 38


 38


 158.931


 358,26025
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 23
26
31
37		 23
26
31
37		 161.017
197.649
244.640
289.781		 357,08566
324,59030
325,93494
301,24347
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15


 16


 163.195


 355,92596
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
105
100
100		 113
134
128
103		 163.272
196.072
199.477
208.935		 355,87745
325,30407
344,80673
332,98362
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
50		 52
57
52
52		 165.366
201.765
209.374
249.174		 354,70762
322,77851
340,26074
315,74773
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
65
65		 57
90
83
67		 168.125
207.461
198.708
225.138		 353,23361
320,44620
345,14563
325,61815
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
19
14
14		 8
20
15
15		 168.997
245.249
247.368
286.657		 352,78801
306,34527
324,93001
302,24138
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
65
65		 52
72
67
67		 171.636
206.870
201.553
228.913		 351,3806
320,67220
343,82538
324,03962
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
60
50		 62
67
62
52		 171.653
201.144
200.267
231.550		 351,37045
323,05302
344,43514
322,90239
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 52
67
62
62		 172.234
212.455
218.586
251.726		 351,07481
318,39547
336,28802
314,71622
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 172.474
208.581
205.580
244.862		 350,95276
319,96930
341,96299
317,44290
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 174.023
212.686
208.307
232.662		 350,16789
318,30666
340,71909
322,44370
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 24
21
22
10		 24
21
22
10		 174.864
118.779
98.407
99.953		 349,73663
369,46125
410,27290
405,55521
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
100		 82
108
103
103		 175.880
214.732
216.965
247.444		 349,21436
317,53168
336,97619
316,43930
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 62
88
82
82		 177.306
220.859
228.916
267.185		 348,4691
315,13398
332,04436
308,99167
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 177.904
221.915
227.314
264.810		 348,1608
314,73645
332,66611
309,83875
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
69		 179.567
234.765
267.789
Dolmadı		 347,2996
310,03574
317,74136
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25


 26


 181.405


 346,36781
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
19
14
14		 8
20
15
15		 186.905
272.080
295.970
288.075		 343,67168
297,92181
308,85233
301,77965
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 82
88
82
82		 189.504
229.551
237.609
271.742		 342,41453
311,88273
328,62944
307,36994
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 189.975
243.993

 342,19641
306,78628
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
10		 7
7
10
10		 193.576
202.148
210.855
253.560		 340,54029
322,61820
339,60029
313,98551
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 41
47
41
27		 200.095
242.096
268.059
Dolmadı		 337,59475
307,46221
317,65502
Dolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
50		 31
31
26
11		 200.248
248.145
278.890
Dolmadı		 337,5268
305,37071
314,12061
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
26
21
19		 200.408
243.025
272.787
Dolmadı		 337,45434
307,12636
316,09052
Dolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
90		 52
57
52
35		 203.657
251.497
277.656
Dolmadı		 336,00637
304,23710
314,51010
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
55
50
50		 52
71
65
52		 204.036
244.991
251.739
292.205		 335,83886
306,43792
323,34335
300,44272
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
17
15
9		 8
15
15
9		 209.878
Dolmadı
134.036
107.777		 333,32257
Dolmadı
382,49869
398,50505
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
40		 26
26
21
3		 211.609
255.480
277.518
Dolmadı		 332,59084
302,96459
314,55118
Dolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
45
60		 52
52
47
28		 213.458
258.465
283.224
Dolmadı		 331,79591
302,02562
312,71110
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
15		 11
11
11
15		 214.346
233.438
260.023
295.998		 331,4292
310,52563
320,41093
299,20715
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
60		 62
62
57
34		 216.457
261.782
281.713
Dolmadı		 330,53112
300,99174
313,19814
Dolmadı
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
30		 31
31
26
11		 217.152
262.050
280.662
Dolmadı		 330,25087
300,9

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