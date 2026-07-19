MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2026: Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı Sırası
|Taban
Puan
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
6
5
8
|5
7
6
8
|129.268
…
148.115
196.344
|377,0226
356,45135
373,00526
339,11315
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|31
19
15
22
|23
14
13
3
|Dolmadı
…
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
290,86817
Dolmadı
Dolmadı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
9
10
14
|14
12
13
14
|1.226
1.391
1.151
1.658
|534,45394
535,83881
542,01260
536,47553
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|26
26
26
27
|29
29
29
27
|2.358
2.086
2.562
2.813
|527,65394
531,18670
535,34807
531,18445
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|2.448
89.543
—
—
|527,27178
393,55538
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
120
150
180
|123
123
154
185
|3.264
3.659
4.832
6.321
|523,30271
522,82995
527,94562
520,86585
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
75
70
80
|67
77
72
82
|3.596
3.771
3.584
2.695
|521,95467
522,38730
531,70153
531,64691
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|13
12
11
12
|4.068
4.840
4.973
6.503
|520,05664
517,76512
527,48902
520,41853
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|150
150
180
200
|154
154
185
205
|6.106
7.430
9.886
13.032
|513,03357
508,63864
515,67219
507,30000
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|22
22
22
26
|22
22
22
26
|9.219
7.769
8.495
10.223
|504,34293
507,69212
518,69503
512,48953
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
8
|12
11
9
8
|10.287
8.917
8.517
7.876
|501,87353
504,37918
518,64022
517,29253
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
85
80
80
|77
88
82
82
|14.114
15.819
17.947
23.706
|493,68466
487,61866
501,09330
490,77253
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|125
215
210
210
|129
221
216
216
|17.686
22.581
26.723
34.612
|487,31957
474,69563
487,86232
476,33972
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
50
|52
57
52
52
|20.174
17.132
14.352
17.798
|483,38623
485,02760
507,11332
499,60509
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
80
|57
57
52
82
|25.843
27.413
32.210
46.464
|474,87944
466,49119
480,50867
461,75107
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
13
12
14
|14
14
13
14
|29.485
33.211
36.821
44.573
|469,88873
457,72051
474,62879
464,09045
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
50
|52
57
52
52
|31.639
34.037
34.910
42.492
|467,03027
456,47926
477,02327
466,60165
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
77
72
72
|36.251
38.243
39.608
45.917
|461,3653
450,43491
471,18316
462,40501
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|62
88
82
82
|36.572
42.798
44.355
52.154
|460,96194
444,34417
465,58101
455,05867
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
6
7
|5
5
7
7
|38.604
36.696
37.247
41.147
|458,60457
452,57138
474,07573
468,22584
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
4
4
—
|20
4
4
—
|39.189
7.572
8.541
—
|457,87757
508,19306
518,61147
—
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|33
33
33
33
|33
33
33
33
|41.762
43.044
34.927
36.382
|454,86571
444,00898
477,00037
474,10369
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|93
98
93
93
|42.202
47.282
49.369
59.978
|454,36372
438,51935
459,92997
446,20898
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
7
10
|6
5
8
10
|42.435
47.699
45.131
58.563
|454,09683
437,98022
464,74014
447,77374
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
6
|8
7
8
6
|42.709
44.952
42.647
50.885
|453,77811
441,44681
467,54578
456,56227
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
85
80
80
|72
88
82
82
|42.857
48.351
48.484
58.784
|453,61217
437,18741
460,94084
447,53047
|TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
—
—
—
|8
—
—
—
|43.715
…
—
—
|452,66098
—
—
—
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|43.930
31.788
32.402
57.956
|452,41299
459,73511
480,24950
448,44952
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
9
8
8
|9
10
9
8
|49.042
53.369
50.946
63.698
|446,78521
431,09463
458,09924
442,06040
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|63
61
56
56
|65
63
58
58
|49.229
54.670
54.773
60.054
|446,55373
429,56858
453,64059
446,13130
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
13
13
|11
10
14
13
|51.683
54.259
54.318
64.178
|443,98016
430,04338
454,15173
441,55045
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
6
4
8
|4
7
5
8
|51.880
59.677
55.445
64.975
|443,75911
423,84855
452,90271
440,68365
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
85
80
80
|72
88
82
82
|52.724
60.187
58.525
68.907
|442,90481
423,23492
449,65435
436,37270
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
70
|36
36
31
72
|52.949
63.672
64.807
84.679
|442,66675
419,27354
442,85697
419,98426
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|62
88
82
82
|54.297
62.400
60.079
68.881
|441,2362
420,74176
447,95727
436,39881
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
8
7
6
|10
8
7
6
|55.158
59.411
55.906
54.628
|440,25832
424,13617
452,38554
452,27523
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|11
11
11
10
|56.121
57.557
50.732
54.492
|439,28998
426,23094
458,36666
452,43416
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
7
|7
7
7
7
|56.689
61.136
53.499
69.826
|438,72801
422,16474
455,06936
435,34096
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
95
90
90
|82
98
93
93
|57.117
64.124
62.486
72.820
|438,29936
418,76836
445,36209
432,11465
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
7
7
40
|12
8
8
40
|57.119
63.967
65.926
89.412
|438,29813
418,94431
441,68593
415,34661
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
6
|6
6
6
6
|58.161
77.090
74.676
84.785
|437,24126
405,38025
432,46415
419,87879
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
8
7
6
|8
9
8
6
|62.079
69.553
57.312
63.399
|433,26806
413,00690
450,92410
442,38519
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
105
100
100
|93
108
103
103
|65.550
75.176
72.080
82.366
|429,90474
407,28463
435,11929
422,44306
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
105
100
100
|93
108
103
103
|68.391
79.599
79.469
95.883
|427,11021
402,89102
427,78780
409,35253
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|15
15
6
3
|68.807
89.587
Dolmadı
Dolmadı
|426,71669
393,51998
Dolmadı
Dolmadı
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
42
|50
50
50
42
|69.953
49.197
30.788
24.971
|425,65724
436,20692
482,33714
489,03354
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
3
5
5
|5
4
6
5
|73.600
78.600
75.023
81.279
|422,21664
403,84203
432,12739
423,51301
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|4
3
4
3
|75.070
92.950
75.131
84.666
|420,87438
390,47428
432,02694
419,99326
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|77.776
93.354
96.641
114.027
|418,44708
390,12251
411,79452
393,11152
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
115
110
110
|103
118
113
113
|78.153
91.307
90.571
104.371
|418,09623
391,93752
417,23905
401,53514
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
6
8
7
|9
7
9
7
|78.171
88.470
79.870
86.973
|418,08118
394,53925
427,41478
417,77986
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|79.465
92.056
92.800
108.393
|416,92417
391,27902
415,15227
397,98184
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
5
6
|4
4
6
6
|80.834
95.314
83.984
90.171
|415,69256
388,47187
423,45649
414,62451
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
4
3
2
|4
5
4
2
|81.382
96.783
77.760
92.963
|415,21128
387,17195
429,42536
412,10951
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|5
5
5
4
|85.035
92.668
86.265
94.287
|411,89771
390,71457
421,31231
410,84642
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
19
14
14
|8
20
15
15
|85.040
135.346
138.140
144.536
|411,89325
357,91461
379,57569
369,71648
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
5
|6
6
5
5
|86.863
89.226
80.406
87.273
|410,23508
393,83917
426,87757
417,48075
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|87.058
105.217
102.681
118.516
|410,05263
380,07007
406,52816
389,37028
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
4
3
3
|4
5
4
3
|87.893
99.469
75.494
74.536
|409,31725
384,79960
431,66352
430,33956
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
5
9
15
|8
6
10
15
|89.092
94.021
100.618
139.845
|408,254
389,53150
408,35443
373,03846
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|105
105
100
100
|108
108
103
103
|91.278
110.173
106.752
125.803
|406,33384
376,07123
403,17290
383,49045
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
5
10
15
|3
6
11
15
|92.919
115.627
115.736
137.463
|404,95312
371,78970
395,99588
374,78157
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
4
5
|3
3
5
5
|93.900
101.815
95.418
98.080
|404,11055
382,82038
412,85862
407,28528
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|52
67
62
62
|94.595
122.318
126.983
143.349
|403,5398
366,79266
387,46548
370,55295
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|68
109
102
82
|96.632
118.537
109.675
126.178
|401,90164
369,62882
400,78470
383,17810
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
100
|82
108
103
103
|109.069
136.367
132.585
146.685
|391,872
357,21290
383,50138
368,28071
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|110.886
…
—
—
|390,4459
—
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|112.751
128.896
116.313
133.951
|389,03576
362,28457
395,55618
377,27586
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
85
80
80
|72
88
82
82
|116.102
138.211
133.828
154.566
|386,50531
356,05034
382,62939
362,98066
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
42
39
39
|51
42
39
39
|120.992
111.348
85.597
90.685
|382,93776
375,12672
421,94621
414,20919
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|63
61
56
56
|65
63
58
58
|121.195
143.044
145.176
170.441
|382,77349
353,10746
374,88868
353,22627
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|122.548
147.699
140.722
162.238
|381,73926
350,24006
377,80515
358,05470
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
2
4
19
|6
3
5
19
|125.145
136.155
130.061
173.998
|379,88556
357,35257
385,22189
351,13050
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
6
5
8
|5
7
6
8
|129.268
…
148.115
196.344
|377,0226
356,45135
373,00526
339,11315
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
—
|52
67
62
—
|129.436
145.944
139.442
—
|376,91889
351,31957
378,69931
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
95
90
90
|77
98
93
93
|129.712
152.932
152.031
178.631
|376,72937
347,11408
370,49166
348,48415
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
29
29
20
|26
30
30
20
|134.464
158.983
172.712
231.116
|373,47154
343,66048
358,34680
323,08047
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|52
67
62
62
|136.931
163.603
163.239
189.088
|371,73708
341,10334
363,75690
342,84007
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|32
61
65
82
|32
61
65
82
|143.885
206.137
105.973
124.222
|367,26728
320,97455
403,82741
384,77530
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|93
98
93
93
|143.894
173.252
180.933
204.517
|367,25994
336,08236
353,97308
335,10996
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
29
29
20
|26
30
30
20
|146.765
170.718
192.025
257.194
|365,44633
337,39375
348,38158
312,62311
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|63
61
56
56
|65
63
58
58
|152.734
185.020
189.066
213.017
|361,82978
330,29485
349,84785
331,10849
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|93
98
93
93
|153.109
177.358
178.391
209.239
|361,62583
333,96236
355,29866
332,83414
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|35
35
35
35
|153.227
107.087
73.527
77.828
|361,55834
378,49845
433,63535
426,94888
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
95
90
90
|72
98
93
93
|153.949
188.384
190.087
220.114
|361,15111
328,77510
349,34537
327,87256
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|154.155
179.073
193.875
242.785
|361,03292
333,12021
347,49305
318,28254
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
105
100
100
|93
108
103
103
|154.725
191.512
197.346
219.734
|360,70768
327,33833
345,80099
328,04835
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BOSNA-HERSEK) (Yurt Dışı )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|156.148
…
—
—
|359,86286
—
—
—
|TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|38
—
—
—
|38
—
—
—
|158.931
…
—
—
|358,26025
—
—
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|23
26
31
37
|23
26
31
37
|161.017
197.649
244.640
289.781
|357,08566
324,59030
325,93494
301,24347
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
—
—
—
|16
—
—
—
|163.195
…
—
—
|355,92596
—
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
105
100
100
|113
134
128
103
|163.272
196.072
199.477
208.935
|355,87745
325,30407
344,80673
332,98362
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
50
|52
57
52
52
|165.366
201.765
209.374
249.174
|354,70762
322,77851
340,26074
315,74773
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
65
65
|57
90
83
67
|168.125
207.461
198.708
225.138
|353,23361
320,44620
345,14563
325,61815
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
19
14
14
|8
20
15
15
|168.997
245.249
247.368
286.657
|352,78801
306,34527
324,93001
302,24138
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
65
65
|52
72
67
67
|171.636
206.870
201.553
228.913
|351,3806
320,67220
343,82538
324,03962
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
60
50
|62
67
62
52
|171.653
201.144
200.267
231.550
|351,37045
323,05302
344,43514
322,90239
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|52
67
62
62
|172.234
212.455
218.586
251.726
|351,07481
318,39547
336,28802
314,71622
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|172.474
208.581
205.580
244.862
|350,95276
319,96930
341,96299
317,44290
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|174.023
212.686
208.307
232.662
|350,16789
318,30666
340,71909
322,44370
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
21
22
10
|24
21
22
10
|174.864
118.779
98.407
99.953
|349,73663
369,46125
410,27290
405,55521
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
100
|82
108
103
103
|175.880
214.732
216.965
247.444
|349,21436
317,53168
336,97619
316,43930
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|62
88
82
82
|177.306
220.859
228.916
267.185
|348,4691
315,13398
332,04436
308,99167
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|177.904
221.915
227.314
264.810
|348,1608
314,73645
332,66611
309,83875
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
69
|179.567
234.765
267.789
Dolmadı
|347,2996
310,03574
317,74136
Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|26
—
—
—
|181.405
…
—
—
|346,36781
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
19
14
14
|8
20
15
15
|186.905
272.080
295.970
288.075
|343,67168
297,92181
308,85233
301,77965
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|82
88
82
82
|189.504
229.551
237.609
271.742
|342,41453
311,88273
328,62944
307,36994
|SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|189.975
243.993
—
—
|342,19641
306,78628
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
10
|7
7
10
10
|193.576
202.148
210.855
253.560
|340,54029
322,61820
339,60029
313,98551
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|41
47
41
27
|200.095
242.096
268.059
Dolmadı
|337,59475
307,46221
317,65502
Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
50
|31
31
26
11
|200.248
248.145
278.890
Dolmadı
|337,5268
305,37071
314,12061
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
26
21
19
|200.408
243.025
272.787
Dolmadı
|337,45434
307,12636
316,09052
Dolmadı
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
90
|52
57
52
35
|203.657
251.497
277.656
Dolmadı
|336,00637
304,23710
314,51010
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
55
50
50
|52
71
65
52
|204.036
244.991
251.739
292.205
|335,83886
306,43792
323,34335
300,44272
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
17
15
9
|8
15
15
9
|209.878
Dolmadı
134.036
107.777
|333,32257
Dolmadı
382,49869
398,50505
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
40
|26
26
21
3
|211.609
255.480
277.518
Dolmadı
|332,59084
302,96459
314,55118
Dolmadı
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
45
60
|52
52
47
28
|213.458
258.465
283.224
Dolmadı
|331,79591
302,02562
312,71110
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
15
|11
11
11
15
|214.346
233.438
260.023
295.998
|331,4292
310,52563
320,41093
299,20715
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
60
|62
62
57
34
|216.457
261.782
281.713
Dolmadı
|330,53112
300,99174
313,19814
Dolmadı
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
30
|31
31
26
11
|217.152
262.050
280.662
Dolmadı
|330,25087
300,9