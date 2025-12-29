Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

MARDİN'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
MARDİN
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|MARDİN
|MERKEZ
|MARDİN MERKEZ (ARTUKLU) 2500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|2500
|2
|MARDİN
|DARGEÇİT
|MARDİN DARGEÇİT 160/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|160
|3
|MARDİN
|DERİK
|MARDİN DERİK 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|4
|MARDİN
|MAZIDAĞI
|MARDİN MAZIDAĞI 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|5
|MARDİN
|MİDYAT
|MARDİN MİDYAT 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|6
|MARDİN
|NUSAYBİN
|MARDİN NUSAYBİN 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|7
|MARDİN
|ÖMERLİ
|MARDİN ÖMERLİ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|8
|MARDİN
|SAVUR
|MARDİN SAVUR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50