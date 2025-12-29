Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:13

Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura takviminin ilk etabının paylaşılmasıyla birlikte Mardin TOKİ kura çekimi tarihi de belli oldu. Bu hafta Adıyaman ile başlayan kura çekimi ocak ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Ardından TOKİ'nin duyuracağı takvimle birlikte süreç devam edecek. Peki, Mardin TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

  • ABONE OL
Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından ilan edildi. 29 Aralık - 7 Ocak tarih aralığında ilk etabı gerçekleştirilecek olan kura çekimlerinde; Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman'da yapılacak olan konutların hak sahipleri belli olacak. Peki, Mardin TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte takvim ışığında merak edilenlerin yanıtı;

Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

MARDİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Takvime göre Mardin kura çekimi 6 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

İLK HAFTANIN KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari'de,

5 Ocak 2026'da Siirt ve Van'da,

6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da,

7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimleri yapılacak.

TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Başvuruda bulunanlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

Mardin TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Mardin kura çekimi ne zaman yapılacak?

MARDİN'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

MARDİN

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 MARDİN MERKEZ MARDİN MERKEZ (ARTUKLU) 2500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2500
2 MARDİN DARGEÇİT MARDİN DARGEÇİT 160/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 160
3 MARDİN DERİK MARDİN DERİK 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700
4 MARDİN MAZIDAĞI MARDİN MAZIDAĞI 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500
5 MARDİN MİDYAT MARDİN MİDYAT 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700
6 MARDİN NUSAYBİN MARDİN NUSAYBİN 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700
7 MARDİN ÖMERLİ MARDİN ÖMERLİ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47
8 MARDİN SAVUR MARDİN SAVUR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50